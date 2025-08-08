"훅 빨아들여 물 찬다"…빗길서 외제차 더 위험한 이유

<앵커>



올해도 짧은 시간에 쏟아붓는 극한 호우로 차량 침수 피해가 많았습니다. 주행 중에 침수 피해를 당한 차들을 조사했더니, SUV보다는 세단, 세단 중에서도 국산차보다 외제차가 상대적으로 침수에 취약한 것으로 나타났습니다.



그 이유가 뭔지, 박재현 기자가 보도합니다.



강한 빗줄기에 앞이 잘 보이지 않는 도로에서, 승용차가 한 대가 웅덩이를 지나다 물에 잠겨 버립니다.



대형 트럭을 따라가던 이 승용차는 보닛 위까지 물에 잠기며 멈춰 섭니다.



엔진룸으로 이어지는 공기 흡입구로 물이 빨려 들면서 엔진이 손상을 입은 겁니다.



한 보험회사가 지난 3년간 접수된 주행 중 침수 차량 4천200여 대를 분석한 결과, 약 3천 대가 세단으로 SUV보다 4배 이상 많았습니다.



승용 세단의 엔진 흡입구 높이가 SUV보다 평균 28cm 아래 있다 보니 침수에도 취약한 겁니다.



세단 중에서도 국산보다 외제 차량의 침수 위험이 높은 걸로 나타났습니다.



주행 안정성을 위해 낮은 차체로 설계되는 경우가 많아 엔진 흡입구 위치가 낮은 데다, 공기 흡입력이 센 터보 엔진이 장착되는 경우가 많기 때문입니다.



[장우성/자동차 정비 기능장(삼성화재 책임연구원) : 외제차 같은 경우 터보차저가 달려 있는 차종들이 많기 때문에, 공기를 빨아들이는 양이 워낙 세기 때문에 같은 침수된 높이를 지나가더라도 엔진 쪽으로 물이 유입이 될 가능성이 높다..]



운행 중 침수 피해는 60% 이상이 야간에 발생했습니다.



지역별로는 경기·인천, 서울 순으로 많았고, 서울 중에서는 저지대가 많고 운행 차량도 많은 서초, 강남에서 60% 이상 발생했습니다.



전문가들은 어쩔 수 없이 물에 잠긴 도로에 진입했을 때는 저속으로 한 번에 통과하고, 차량이 침수됐다면 시동을 켜지 말고 바로 견인해 정비받는 게 피해를 최소화할 수 있다고 조언했습니다.



