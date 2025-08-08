뉴스

반창고 사려다 '와장창'…"치고 나갔다" 결국 숨진 약사

권민규 기자
작성 2025.08.08 20:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(8일) 오후 경기 화성에서 차량 1대가 약국으로 돌진해 60대 약사가 숨졌고, 같이 있던 부인도 크게 다쳤습니다. 60대 운전자는 주차하는 과정에서 차가 갑자기 튀어 나갔다고 경찰에 진술했습니다.

권민규 기자가 보도합니다.

<기자>

흰색 SUV 절반 이상이 건물 안으로 들어가 있습니다.

오늘 오후 3시 반쯤 60대 운전자 A 씨가 모는 차량이 약국 정문으로 돌진했습니다.

차량이 돌진하면서 약국 유리문 한쪽이 완전히 깨져버렸고 진열된 상비약들도 바닥에 흩어져 아수라장이 됐습니다.

[사고 목격자 : 완전 안에 난장판이었죠. 접수창구 있는데 거기까지 밀고 들어갔으니까. 119 와서 이제 병원으로 모시고 (갔어요.)]

이 사고로 약사인 60대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 약사 부인인 60대 여성도 크게 다쳤습니다.

[사고 목격자 : 소리가 엄청나게 크게 났어요. 안에 계신 분이 절규하듯이 울고 계셨어요. 전 어제도 여기 약을 타러 왔었거든요. 그래서 사실 믿기지가 않네요.]

운전자 A 씨는 경찰 조사에서 "반창고를 사기 위해 약국 앞에 주차하는 과정에서 차가 갑자기 앞으로 치고 나갔다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

사고 당시 A 씨는 술을 마시거나 약물에 취해 운전한 것은 아닌 것으로 조사됐습니다.

경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 입건했습니다.

또 급발진 여부를 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 차량 감정 의뢰를 검토하고 있습니다.

(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지