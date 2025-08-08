이상민 구속적부심 종료…'이종섭 도피 의혹' 수사 속도

<앵커>



이번에는 다른 특검팀 수사 상황도 짚어보겠습니다. 오늘(8일) 법원에서는 내란 특검팀이 구속한 이상민 전 행안부 장관의 구속 적법성을 다시 따져보는 구속적부심사가 열렸습니다. 현장 연결해서 자세히 알아보겠습니다.



김태원 기자, 먼저 이 전 장관의 심사 결과는 아직입니까?



<기자>



오늘 오후 4시 10분쯤 서울중앙지방법원에서 열린 이상민 전 장관에 대한 구속적부심은 오후 6시쯤 끝났는데, 아직 결과는 나오지 않았습니다.



내란 특검팀은 110장 분량의 의견서와 80여 장의 발표 자료로 구속 유지 필요성을 강조했습니다.



언론사 단전 단수 등 내란 중요임무 종사 혐의가 인정되고, 혐의를 강하게 부인하고 있어 증거 인멸이 우려된다는 겁니다.



반면 이 전 장관 측은 "내란에 가담한 적도 없고 방어권도 지나치게 침해받고 있다"며 불구속 수사 필요성을 주장했습니다.



<앵커>



채 상병 특검팀 소식도 물어보겠습니다. 특검팀은 이종섭 전 장관의 도피 출국 의혹 수사에도 속도를 내고 있죠?



<기자>



채 상병 특검팀은 오늘 이원모 전 대통령실 인사비서관 차량과 휴대전화 등을 압수수색 했습니다.



이종섭 전 국방장관 호주 대사 임명 과정에 인사비서관실과 외교부 사이 긴밀한 논의 정황을 파악했기 때문입니다.



특검팀은 지난해 3월 피의자 신분이던 이 전 장관의 호주 대사 임명과 출국금지 해제 등 일련의 과정을 '범인도피' 일환으로 의심하고 있습니다.



이와 관련해 박성재 전 법무장관, 조태열 전 외교장관, 심우정 전 검찰총장 등에 대한 압수수색도 진행했는데, 압수물 분석이 끝나는 대로 이들을 차례로 불러 조사할 계획입니다.



