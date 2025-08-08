뉴스

내주 윤 내란 재판·김건희 구속 심사…법원, 보안 강화

한성희 기자
작성 2025.08.08 18:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내주 윤 내란 재판·김건희 구속 심사…법원, 보안 강화
▲ 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 첫 정식 형사재판을 하루 앞둔 지난 4월 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원의 모습.

다음 주 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판과 김건희 여사의 구속 전 피의자 심문이 예정된 가운데 법원이 청사 보안을 강화합니다.

서울 서초구 법원종합청사의 방호를 맡는 서울고등법원은 오늘(8일) 공지를 통해 윤 전 대통령의 내란 재판이 열리는 오는 11일 오전 8시부터 밤 12시까지 서울법원종합청사 북문을 폐쇄한다고 밝혔습니다.

정문과 동문은 개방하되, 출입 시 보안 검색을 강화합니다.

김 여사의 영장실질심사가 예정된 다음 날인 12일에도 동일한 조치가 적용됩니다.

법원 경내에서의 집회·시위도 전면 금지되며, 관련 물품을 소지한 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

다만, 공용차량 외 일반차량의 출입을 전면 통제하는 조치는 실시하지 않습니다.

법원 관계자는 "기일 진행에 차질이 없도록 청사 인근 혼잡, 검색 시간 등을 고려해 정시에 입장할 수 있게 미리 준비할 필요가 있다"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지