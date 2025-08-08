뉴스

[8뉴스 예고] 김건희특검, 통일교 총재 비서실장 소환

SBS 뉴스
작성 2025.08.08 19:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.

1. 김건희특검, 통일교 총재 비서실장 소환

김건희 여사 영장실질심사를 나흘 앞두고, 특검팀이 청탁 의혹에 연루된 통일교 한학자 총재 비서실장을 소환했습니다. 윤석열 전 대통령에 대해선 추가 체포영장 청구 없이 재판에 넘기는 방안도 검토 중입니다.

2. 이상민 전 장관 구속적부심…특검과 공방

언론사 단전·단수 지시 등 의혹으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관의 구속적부심사가 서울중앙지법에서 열렸습니다. 내란 특검은 조선호 전 경기소방재난본부장을 참고인으로 불러 단전·단수 의혹 수사를 이어갔습니다.

3. '조국 부부' 광복절 특사 수순…여야 반응 엇갈려

조국 전 조국혁신당 대표 부부가 법무부의 광복절 특별사면 심사를 통과한 걸 두고, 여야 반응이 엇갈렸습니다. 위안부 피해자 후원금 횡령 등 혐의로 유죄가 확정된 윤미향 전 민주당 의원도 명단에 올라 파장이 커지고 있습니다.

4. 게임업체 폭발물 협박 글…경찰 "엄정 대응"

경기 성남 한 게임업체 본사에 폭발물을 설치했다는 글이 올라와, 경찰특공대가 4시간 넘게 수색하는 소동이 빚어졌습니다. 최근 허위 협박 글이 잇따르자, 경찰은 엄정 대응 방침을 거듭 강조했습니다.

잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지