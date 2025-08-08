LG 염경엽 감독 "한화와 3연전, 신경 안 쓰인다면 거짓말"

▲ 경기 지켜보는 염경엽 감독

프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독이 한화 이글스와 주말 홈 3연전에 대해 "신경이 안 쓰인다고 하면 거짓말"이라면서 필승 의지를 내비쳤습니다.염경엽 감독은 오늘(8일) 서울 송파구 잠실야구장에서 열리는 한화와 홈 경기에 앞서 "(한국시리즈 등에) 올라가면 붙어야 할 팀이기 때문에 신경은 좀 쓰인다"며 "상대 전적에서 우리가 앞서 있지만 1승이라도 더 해 놓는 게 중요하다고 생각한다"고 각오를 전했습니다.현재 LG가 63승 2무 41패로 1위, 한화는 60승 3무 40패로 2위를 달리고 있습니다.이번 주 주중 3연전에서 한 경기가 끝날 때마다 1위가 바뀔 정도로 선두 경쟁이 치열했습니다.1, 2위는 1경기 차이인 데 비해 2위와 3위 롯데 자이언츠(58승 3무 46패)는 4경기 차로 벌어져 있어 이번 LG와 한화의 3연전은 '미리 보는 한국시리즈'로도 불립니다.두 팀의 상대 전적은 LG가 5승 1무 4패로 앞서고 있고, 특히 잠실에서는 LG가 5승 1패로 우세했습니다.하반기 들어 15승 3패로 고공비행을 계속하는 LG 염 감독은 "기본적으로 선발 야구가 잘 되고 있다"고 최근 상승세 비결을 설명하며 "다만 불펜은 유영찬, 김진성 빼고는 확실히 올라오지 않았다"고 지적했습니다.그러면서 "장현식, 이정용, 박명근, 함덕주가 올라와야 포스트시즌에서도 우리가 강하게 할 수 있느냐가 정해질 것"이라고 내다봤습니다.염 감독은 타선에 대해서는 "두 달 전에 비하면 완전히 살아났다"고 긍정적으로 바라봤습니다.그는 "후반기 들어 오지환, 박해민이 잘 치고 있고 박동원이 조금 부진하지만 다른 선수들이 잘해주고 있다"며 "오스틴 딘도 부상 복귀 이후 타격감이 나쁘지 않다"고 평가했습니다.내야 수비를 두고도 염 감독은 "신민재(2루), 구본혁(3루), 오지환(유격수)은 리그에서도 톱 클래스"라며 "오늘 구본혁도 수비를 생각해서 3루에 기용했다. 최근 타격감도 나쁘지 않고, 타구가 3루 쪽으로 많이 갈 것 같아서 선발 3루수를 맡겼다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)