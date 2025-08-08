김총리 "APEC 정상회의 임박시 테러 경보 격상 검토"

▲ 김민석 국무총리가 8일 정부세종청사 총리실 영상회의실에서 열린 국가테러대책위원회 회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련해 "행사가 임박한 시점에는 전국적인 테러 경보 격상을 검토해야 한다"고 말했습니다.김 총리는 오늘 정부세종청사에서 제21차 국가테러대책위원회를 주재하면서 "의도를 가진 당사자 입장에서 본다면 꼭 행사장만을 겨냥하지는 않을 거라고 생각하는 것이 당연"하다며 행사 지역뿐만 아니라 전국 단위 관리가 이뤄져야 한다고 말했습니다.이어 "출입국 관리를 철저히 하고 주요 다중이용시설, 국가 중요 시설 등 안전 관리에도 만전을 기해야 된다"며 "각종 소요, 사건 사고 발생 가능성도 최소화해 주시기를 바란다"고 주문했습니다.또한 "국내외 테러 정보 수집, 요인 현장 경호, 시설 안전 관리 등 전 과정에 걸쳐 대응 체계를 단단하게 해야 한다"면서 국민 생활에 제약이 생길 수 있는 만큼 대국민 소통도 중요하다고 덧붙였습니다.김 총리는 "APEC 정상회의가 성공적으로 개최되는 가장 단단한 기반은 테러에 대한 대응과 예방"이라며 "우리 국격에, 또 국민 눈높이에 맞는 K-APEC이 되도록 안전 관리에 빈틈없이 준비해야 된다"고 거듭 당부했습니다.김 총리는 "저도 사실 지난 대선 기간 직접 당에서 테러 관계 책임자를 맡아본 적이 있다"며 "엄청난 부담을 느끼게 되더라"고 언급하기도 했습니다.그러면서 "최근 국가 기관에 대한 위협, 주요 인사에 대한 위해 우려가 이어지는 혼란의 시기를 겪었다"며 "특별히 테러를 직접 대응하는 관계 기관에서는 어마어마한 긴장감을 느끼시겠구나하는 것을 저 스스로 몸소 체험해 봤다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)