경찰차 보자 갑자기 "후다닥"…헬멧 미착용인 줄 알았는데? '반전'

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 "경찰차 보자 오토바이 '후다닥'"입니다.



지난 6월 경기도 고양시의 한 도로입니다.



오토바이 한 대가 앞서 신호 대기 중이던 경찰차를 보고는 황급히 우회전해 도주하는데요.



이러면 안 걸릴 거라고 생각한 걸까요?



갑자기 달아나는 오토바이를 수상히 여긴 경찰은 곧장 추격을 시작했습니다.



경찰은 요리조리 도망가는 오토바이를 200ｍ가량 뒤쫓아 결국 붙잡는데 성공, 안전모 미착용 범칙금 부과를 위해 오토바이를 정차시켰습니다.



그런데 오토바이 운전자에게 접근한 순간 이상한 냄새, 바로 술 냄새가 났습니다.



곧장 경찰은 음주 측정을 진행했는데요.



아니나 다를까 오토바이 운전자에게선 면허 취소 수준의 혈중알코올농도가 확인됐고, 조사 결과 지인들과 새벽까지 술을 마시고 귀가하던 중 경찰에 체포된 것으로 드러났습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "역시 하나만 이상할 리가 없지" "다른 오토바이 운전자까지 괜히 욕먹게 해" "경찰이 우습냐? 공권력의 힘을 보여줘라" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 경기북부경찰청·일산동부경찰서)