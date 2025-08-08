세계 고양이의 날이라고?…흥행 고양이 '애용이' 좀 봐봐요

이미지 확대하기

영화 '좀비딸'이 세계 고양이의 날을 맞아 '애용이' 스페셜 포스터를 공개했다.'좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마. 개봉 4일 만에 100만, 6일 만에 200만 관객을 돌파하며 300만 돌파를 눈앞에 두고 있다.이 영화의 흥행은 부녀로 분한 조정석과 최유리의 연기 앙상블 덕이 크지만 신스틸러 고양이 '애용이'의 맹활약도 빼놓을 수 없다.8일 제작진이 공개한 포스터는 귀여움으로 꽉 채운 '애용이'의 압도적인 존재감이 시선을 사로잡는다. 좀비보다 말이 더 잘 통하는 '정환'(조정석) 가족의 반려묘 '애용이'는 원작에서부터 큰 인기를 누리며 작품의 마스코트로 자리매김했다.전국구 오디션을 거쳐 발탁된 치즈태비 고양이 금동이는 촬영 현장에서 뛰어난 적응력과 몰입도를 발휘하며 싱크로율 100%의 열연을 펼쳤다. 모든 것을 달관한 듯한 눈빛과 야무진 'ㅅ'자 입매가 전국 애묘인들의 마음을 무장해제시킨다.잇츠뉴 공식 SNS에서는 이번 포스터를 활용해 핸드폰 배경화면과 잠금화면, 태블릿 PC 배경화면, 디지털시계 배경화면 등 다양한 디지털 굿즈를 공개할 예정이다.'좀비딸'은 8일까지 누적 관객 251만 명을 동원했으며 이번 주말 300만 돌파에 도전한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)