민주, 김문수 '계엄으로 누가 다쳤나' 발언에 "묵과 못할 망언"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 8일 전남 무안군 전남도당에서 취임 후 처음으로 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 12·3 비상계엄으로 인한 인명 피해가 없었다고 발언한 국민의힘 김문수 당 대표 후보를 겨냥해 "묵과할 수 없는 망언"이라며 강하게 비판했습니다.전현희 최고위원은 오늘(8일) 전남 무안에서 열린 최고위원회의에서 "김 후보는 정당해산 심판을 앞당기는 장본인"이라며 "내란에 대한 반성은커녕 내란 수괴의 '컴백'만을 기다리는 정당이야말로 민주주의 주적"이라고 말했습니다.이어 "'계엄으로 아무도 안 죽였다', '윤석열의 재입당을 받아주겠다'는 말은 뼛속까지 내란 DNA가 자기 몸에 박혀있다는 자백과 다름없다"고 지적했습니다.김 후보가 이재명 대통령을 '국내 주적'이라고 말한 데 대해서는 "국군통수권자인 대통령이 주적이라는 망언은 모욕죄, 명예훼손죄는 물론 국가보안법 위반에 해당되는 중대 범죄"라며 고발을 검토하겠다고 밝혔습니다.김병주 최고위원도 "김 후보는 어제 또 내란을 옹호했다. 내란수괴 윤석열이 다시 입당을 희망할 경우 받아주겠다며 '윤 어게인'까지 선언했다"며 "정신 나간 막말"이라고 꼬집었습니다.김 후보는 어제 보수 유튜버 개최 토론회에 참석해 "윤 전 대통령이 계엄을 해서 누가 죽었거나 다쳤거나 그런 것이 없지 않느냐", "우리 주적은 국내에서는 이재명이고 남북을 합쳐보면 김정은 아닌가"라고 말해 논란을 빚었습니다.김 후보는 이 토론회에서 윤 전 대통령의 재입당을 수용하겠다는 입장을 밝히기도 했습니다.(사진=연합뉴스)