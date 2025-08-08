민주 '정치자금 의혹' 권성동 징계안…"특검 대상 확대도 검토"

▲ 더더불어민주당 박상혁 원내소통수석을 대표로 한 당 관계자들이 8일 통일교 등으로부터 불법 정치자금 수수 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회 의안과에 제출하고 있다.

더불어민주당이 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회에 제출했습니다.박상혁 원내소통수석부대표는 오늘(8일) 징계안 제출 후 기자들과 만나 "(권 의원이) 통일교 교주로부터 거액의 자금을 수수하고 통일교 관계자에게도 정치자금을 수수했다는 언론 보도가 있었다"며 "이는 국회법이 정하고 있는 징계 사유에 명백히 해당한다"고 주장했습니다.이어 "정당 민주주의가 훼손되는 것을 막고 국회가 국민에게 신뢰받을 수 있도록 징계안을 제출하게 됐다"고 밝혔습니다.민주당은 앞서 권 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소하고 형사고발 했습니다.김현정 원내대변인은 "(권 의원의 불법 정치자금 수수 의혹은) 윤석열 당시 대선 후보의 대선 자금으로 쓰였다는 의혹까지 확대되는 것이어서 작은 사안이 절대 아니다"라며 "그런 차원에서 형사고발과 윤리위 제소까지 하게 됐다"고 설명했습니다.김 원내대변인은 당 '3대 특검 종합대응 특별위원회' 차원에서 특검 조사 대상을 확대하는 내용의 법안 발의도 검토하고 있다고 밝혔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)