"생사 확인만이라도" 통일장관에 무릎 꿇은 납북자 가족

▲ 정동영 통일부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 전후납북자피해가족연합회 최성룡 이사장을 비롯한 이사진과 면담하고 있다.

전후납북자 피해자 가족들이 정동영 통일부 장관과 만나 북한과 대화의 물꼬를 터 납북자들의 생사만이라도 확인할 수 있도록 해달라고 호소했습니다.정 장관은 오늘 오전 정부서울청사 7층 통일부 장관실에서 최성룡 대표를 비롯한 전후납북자피해가족연합회 이사진들을 면담했습니다.정 장관은 이들 단체가 최근 대북전단 살포를 중단하겠다고 선언한 것을 언급한 뒤 "새 정부 방향에 협조해 주셔서 남북관계에 새로운 모색을 하는 데 큰 도움을 줬다"며 감사의 뜻을 표했습니다.최성룡 대표는 과거 노무현 정부가 납북자 문제 해결에 적극적이었다고 지적하며 "북한을 자극하는 것은 절대로 안 하겠다고 약속한다. 단 이 천륜의 문제를 풀어달라"고 촉구했습니다.최 대표는 "비공식으로라도 장소를 만들고 비밀리에라도 만남이 추진되게 해달라"고 말했습니다.1987년 납북된 어선 동진호의 어로장 최종석 씨 아내 김태주씨 또한 정 장관에게 남편의 생사 확인이 되지 않는 상황이라면서 정 장관의 임기 내에 납북자 문제를 반드시 풀어달라고 호소했습니다.김 씨는 이 과정에서 무릎을 꿇고 눈물을 흘리기도 했습니다.정 장관은 "그 심정을 어떻게 다 헤아리겠습니까만, 최선을 다하겠다"라며 위로를 건네는 한편, "납북자 가족분들의 애끊는 고통을 위해서라도 남북 대화의 끈은 이어지고 대화의 문은 열려야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)