중국 이달 들어 연일 폭우…남부·서부 등 산사태 피해

▲ 중국 호우 피해

일주일 넘게 중국 곳곳에 집중호우가 이어지면서 피해가 속출하고 있습니다.중국중앙TV(CCTV)과 중국신문망 등 현지 매체에 따르면 중국 남부 광둥성 광저우시 바이윈구에서 지난 6일 산사태가 발생해 14명이 매몰됐으며, 수색 작업을 통해 오늘 오전까지 13명(사망 2명)이 발견됐습니다.이달 들어 연일 폭우가 계속된 광둥성은 광저우 외에도 칭위안시 등 여러 지역에서 지반이 약해지면서 산사태와 마을 고립, 철도·도로 폐쇄 등 피해가 잇따랐습니다.전날 150㎜ 이상의 국지성 집중호우로 '폭우 적색경보'가 발령됐던 허난성 정저우시는 도시가 물에 잠기면서 휴교령과 기업체 생산·영업 중단 결정이 내려졌습니다.서부 간쑤성 란저우시 위중현과 싱룽산 지역에는 전날 오후 6시부터 강한 비가 내렸습니다.오늘 오전 6시 기준 싱룽산 강수량은 195㎜에 달합니다.란저우시 당국은 오늘 오전 1시 중소 하천 홍수 및 산사태 위험 적색 경보를 발령했으나 쏟아져내린 진흙이 도로에 5㎝ 이상의 높이로 쌓이면서 차량 통행이 막혔습니다.비가 집중된 싱룽산 지역은 전력·통신 시설이 손상됐고, 마을 4곳과 1천300여 가구, 4천여 명이 고립된 상황이라고 CCTV는 전했습니다.지난달 말부터 비가 이어지고 있는 수도 베이징은 이미 폭우로 40명 넘는 사망자가 발생한 외곽 지역에 산사태 위험이 계속되고 있다며 주의를 당부했습니다.중국 기상당국은 내일까지 베이징·허베이성·산둥성·허난성 등을 중심으로 전국 곳곳에 많은 비가 내리겠고, 9∼11일에는 동부와 중부·서부 내륙에 폭우가 예상된다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)