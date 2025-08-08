뉴스

KIA 김도영, 왼쪽 햄스트링 근육 손상…세 번째 부상 이탈

배정훈 기자
작성 2025.08.08 13:32 조회수
▲ 교체되는 김도영

KIA 타이거즈의 간판타자 김도영(21)이 올 시즌에만 세 번째 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 전열에서 이탈했습니다.

프로야구 KIA 구단은 오늘(8일) "김도영이 경남 창원 소재 병원에서 자기공명영상(MRI) 정밀 검사 결과 왼쪽 햄스트링 근육 손상 소견을 받았다"며 "현재 부종이 있어서 2~3주 후 재검진을 받을 예정"이라고 밝혔습니다.

정확한 부상 정도와 재활 기간은 재검진 후 나올 것으로 보입니다.

김도영은 어제 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 원정 경기 6-0으로 앞선 5회 말 수비 때 다쳤습니다.

상대 팀 윤동희의 땅볼 타구를 처리하다가 왼쪽 햄스트링에 통증을 느꼈고 벤치에 교체를 요청한 뒤 경기에서 빠졌습니다.

당시 KIA 구단은 왼쪽 햄스트링 근육 뭉침 증상이 있다고 발표했으나 검진 결과 근육 손상이 발견됐습니다.

김도영이 햄스트링 부상으로 고개를 떨군 건 올해에만 벌써 세 번째입니다.

그는 3월 22일 NC 다이노스와 개막전에서 주루 중 왼쪽 햄스트링을 다친 뒤 손상 1단계 진단을 받고 약 한 달 동안 재활 치료를 받았습니다.

그는 4월 25일 복귀해 한 달 만인 5월 27일 키움 히어로즈전에서 2루 도루를 시도하다가 오른쪽 햄스트링을 또 다쳤습니다.

당시 손상 2단계 진단을 받은 김도영은 두 달 이상 이탈했고 지난 2일 1군 엔트리에 재합류했습니다.

그리고 복귀 3경기 만에 또다시 부상을 당했습니다.

2024 프로야구 정규시즌 최우수선수(MVP) 김도영은 올 시즌 29경기에서 타율 0.306, 7홈런, 27타점을 기록했습니다.

