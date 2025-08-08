[꼬꼬무 찐리뷰] 비흡연자 남편의 사망, 몸에서 검출된 치사량의 니코틴…범인은 내연남과 짠 아내였다

이미지 확대하기

우리가 잊지 말아야 할 역사 속 '그날'의 이야기를, '장트리오' 장현성-장성규-장도연이 들려주는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무'). 본방송을 놓친 분들을 위해, 혹은 방송을 봤지만 다시 그 내용을 곱씹고 싶은 분들을 위해 SBS연예뉴스가 한 방에 정리해 드립니다.이번에 '당신'에게 들려주고 싶은 '그날'의 이야기는, 지난 7일 방송된편입니다. 이야기 친구로는 가수 보아, 하동균, 그룹 아스트로 멤버 산하가 출연했습니다.(리뷰는 '꼬꼬무'의 특성에 맞게, 반말 모드로 진행됩니다.)이건 방 3개에 화장실 2개가 있는 30평대 아파트의 내부 모형이야. 오늘의 이야기는 이 집과 관련이 있어.때는 2016년 여름. 남양주의 한 아파트야. 냉장고도 옮기고 장롱도 옮기고, 이사가 한창이야. 집주인은 그해 5월에 3억 4천5백만 원을 주고 이 아파트를 구매했어. 상상만 해도 설레는 내 집 마련이야. 그런데 얼마 후 이 집과 관련해 생각도 못한 일이 벌어졌어. 멀쩡하게 잘 살고 있는 집을 빼앗기게 된 거야."잘 살고 있는 사람한테, 그것도 부동산 통해서 정상적으로 등기부등본 떼어보고 구입을 했잖아요. 그러다가 소장 날아오고…"-집 매수인무려 3억 4천5백만 원을 주고 산 집이잖아. 확인할 수 있는 건 다 확인했다고 생각했는데, 하루 아침에 이 집을 빼앗기게 생겼다는 거야. 그 이유가, 우리가 흔히 아는 부동산 사기 같은 게 아니야. 진짜 상상도 못 할 어마어마한 사건과 관련 있어."엄청 특종이었잖아요. 저희도 뉴스를 계속 봤어요. 뭐 저런 일이 다 있을까."-집 매수인도대체 어떤 사건이 벌어졌던 건지, 시간을 아파트 매매 한 달 전으로 돌려볼게.2016년 4월 22일 저녁이야. 한 가족이 외식을 마치고 돌아오는 길이었어. 가족 중 남편의 이름은 오동수(가명). 50대 초반으로 아내 송 씨, 20대 딸과 함께 살고 있었어. 문제가 된 이 남양주 아파트에 앞서 살았던 가족이야. 한 달 전에 이 가족이 살고 있던 거지.가족 외식을 마치고 돌아온 동수 씨는, 맥주를 한 잔 마시고 아내에게 "안약 넣어야 하니까, 두세 시간 뒤에 깨워줘"라고 말하고는 방으로 들어갔어. 그렇게 방에 들어가 잠을 청한 동수 씨. 그런데 밤 12시경, 이 집에 경찰이 출동해. 동수 씨가, 사망한 거야. 안약을 넣을 시간이 다 되어 아내가 깨웠는데, 이미 사망한 상태였다는 거야. 신고를 받고 출동한 경찰이 어떻게 된 일인지 아내한테 물었어."깨어도 안 일어나길래 장난치는 줄 알았어요. 근데 자세히 보니까 숨을 안 쉬는 거예요."-아내 송 씨시신은 자는 것처럼 곱게 누운 상태였어."시신에서 시체 굳음은 없었고, 양쪽 안구에서는 특이 일혈점(출혈로 생기는 점)이 관찰되지 않았으며, 기도부와 목에서 특이점이 관찰되지 않았고, 구강 및 기타 시신 전신에서 특이 외상은 관찰되지 않았다."-시체 검안서 中사망 현장인 작은 방에서는 별다른 이상한 점이 나오지 않았어. 사망 원인으로 추측해 볼 수 있는 건 뭐가 있을까? 건강 이상? 동수 씨는 평소에 등산도 많이 하고 자전거도 즐겨 타며, 건강관리를 소홀히 하지 않았대. 동수 씨 20년 지기의 이야기를 들어볼게."형님께서 과격하게 운동이나 과격한 행동이나, 술을 많이 먹는다든가, 절대 그런 분이 아니었기 때문에. 또 건강했던 분이었기 때문에, 당연히 그래서 무슨 문제가 있어서 그랬다고, 저희들도 그렇게 생각했죠."-최용호, 동수 씨 20년 지기그럼 혹시, 스스로 목숨을 끊은 건 아닐까? 우선 사망 현장은 물론, 컴퓨터, 휴대폰 등 어느 곳에서도 유서는 발견되지 않았어. 20년 지기 용호 씨를 포함한 직장 동료들은 평소 동수 씨에게서 별다른 낌새를 느끼지 못했대.그렇다면 사망 원인은 뭘까. 외관상에 별다른 특이한 점이 없었고, 의사가 작성한 시체검안서의 사망 원인은 '미상'이야. 이런 경우, 어떻게 해야 할까? 부검을 해야 할까?"일반 변사는 무조건 거의 대부분 부검을 합니다. 왜냐하면 검사가 나와도 눈으로는 잘 모르니까. 부검을 해서 그 결과가 타살의 여지가 조금이라도 있으면, 강력팀으로 사건을 넘깁니다."-황홍락, 당시 남양주경찰서 형사과장경찰이 아내에게 부검을 권유했어. 그런데 아내는 남편의 시신을 훼손하고 싶지 않다며 거부했어. 경찰은 계속 설득했고, 설득 끝에 부검이 진행돼."간, 콩팥 등의 장기에서 울혈이 관찰되고, 심장 관상 동맥이 심하게 막혀 있었으며 체내의 혈액이 검붉고 응고 상태 등으로 보아, 변사자의 사망 원인은 관상동맥경화에 의한 허혈성 심장 질환으로 추정된다."-부검 결과 中허혈성 심장질환은, 가장 흔한 급성 심장질환이야. 협심증, 급성심근경색 등이 여기에 해당돼. 그럼, 사인은 병사인 걸까? 그런데, 당시 부검의가 아주 중요한 한마디를 덧붙여."이러한 소견은 독극물에 의해 사망한 경우에도 나타날 수 있으므로, 추후 약·독물 검사를 시행하여야 정확한 사인이 확인된다."바로 독극물 검사가 진행됐어."이 변사자를 부검한 결과로는 수면제가 거의 중독 수준으로 나와 있고, 알코올, 그다음에 니코틴이 치사량이 나왔고."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사니코틴이 치사량으로 나왔대. 만약 동수 씨가 니코틴에 의해 살해된 거라면, 이건 국내 최초의 니코틴 살인사건이 되는 거야.동수 씨 몸에서 니코틴이 발견된 원인이 뭐 일까? 담배 때문일까?"형님이 담배도 안 피우지, 담배 피우는 사람들이랑 많이 어울리는 것도 아니지. 그러니까 니코틴이 절대로 형님 몸에서 나오는 것 자체가 말이 안 되는데. 더군다나 니코틴이라는 독극물로 사망했다는 건 당연히 타살이다, 이렇게 생각하고 있었죠."-최용호, 동수 씨 20년 지기건강검진에서 니코틴 검사 결과 모두 음성이야. 그리고 시신 속 니코틴의 혈중 농도는 리터당 1.95mg이었어. 이건 일반적인 흡연으로 나올 수가 없는 높은 수치래. 즉, 직접 몸에 니코틴이 투여됐을 가능성이 높은 거야.동수 씨가 사망한 날 외식을 했다고 했지? 혹시 집에 오기 전에, 집 밖에서 니코틴이 몸 속에 투여됐을 가능성은 없을까? 일정 수준의 니코틴이 사람 몸에 들어갈 경우, 빠르면 몇 분 이내에 몸에 이상이 발생한 대. 메스꺼움, 경련, 구토, 복통 등의 증상이 나타날 수 있어. 근데 엘리베이터 CCTV에 찍힌 동수 씨의 모습에선 별다른 특이점이 없었어. 그럼 니코틴의 투여 시점이 귀가 후일 가능성이 높다는 거야.저녁 7시 30분, 세 명의 가족이 집에 들어온 후, 혹시 누가 침입한 걸까? 아니면, 누가 먼저 들어와 있던가? 이 아파트는 공동현관을 출입할 때, 보안카드를 사용하거나 비밀번호를 입력했어. 그리고 공동현관과 엘리베이터에는 CCTV가 있었어. 그럼, 누군가가 여기에 잡혔을까? 아니. 외부인의 흔적은, 없었어."제 3자의 침입은 없었습니다. 그 집에 있던 사람들은 그 당시에 3명밖에 없었는데. 한 분은 돌아가셨고, 그다음에 아내, 지적·신체적 장애가 있는 딸. 이 세 명 밖에 없었어요."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사딸은 어렸을 때 교통사고를 당해, 그 후 오른쪽 팔다리의 움직임이 불편하고, 지적 능력이 7~8세에 그쳤대. 범행을 저지를 가능성은 거의 없겠지. 그렇다면 범인은, 아내인 걸까?"그러면 이제 아내 밖에 없는 거죠. 그래서 아내를 용의 선상에 올려놨죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사자러 들어간 사람을 깨우려는데 숨을 안 쉬어. 그럼 보통 어떻게 할까? 112, 혹은 119에 전화를 걸겠지. 근데, 아내가 전화를 건 곳은 둘 다 아니었어."빨리 119에 연락하든지, 아니면 주변 가족들한테 연락을 하든지. 이런 게 일반적인 사람들의 상식입니다. 그런데 그런 상식을 뛰어 넘어요. 이상한 행동을 해요. 남편이 죽었는데, 바로 상조회사에 전화를 해버립니다. 저희 생각으로는 남편의 시신을 빨리 없애려고. 인멸하기 위해서 바로 119나 112에 신고 안 하고 상조회사에 연락한 걸로 판단하고 있습니다."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사게다가 경찰의 촉을 건드리는 찜찜한 게 있었어."아내가 보통의 사람과는 좀 달랐죠. 약간 여유가 있었는데. 대부분은 당황하고 어쩔 줄 몰라하죠. 되게 슬퍼하는 게 눈에 보이는데, 그 정도는 아니었다."-황홍락, 당시 남양주경찰서 형사과장CCTV도 목격자도 없는 집 안에서 일어난 사망사건이야. 이제 본격적으로 수사가 진행돼. 수사가 시작될 때 꼭 파악해야 하는 건? 범행의 동기야. 아내가 범인이라면, 남편을 살해할 이유가 있었을까?먼저 둘의 관계에 대한 수사가 이뤄져. 두 사람이 만난 건 2010년이야. 두 사람은 재혼을 한 사이였어. 40대 중반까지 미혼이었던 동수 씨가, 딸 둘이 있는 여자를 만나 결혼을 한 거야. 함께 사는 딸이 첫째 딸이고, 둘째 딸은 해외에서 어학연수 중이야. 슈퍼에 들리면 항상 딸한테 주겠다며, 아이스크림을 사가던 그런 아빠였대. 당시 아내는 남편에 대해 이런 이야기를 했다고 해."우리 애들한테 엄청 잘해줬어요. 우리 작은 딸 대학 보냈지, 우리 큰 애 재활하라고 하는 거 다 카드를 줬지. 은인이에요. 은인."-아내 송 씨게다가 동수 씨 집은 남양주인데, 회사는 천안에 있어. 그래서 평일에는 회사 기숙사에서 생활하고, 주말에는 아내가 있는 남양주로 갔다고 해. 주말 부부였던 거야. 그러던 어느 날, 남양주 집에 다녀온 동수 씨가 20년 지기 용호 씨에게 전한 말이 있어."형님이 이상하게 집에만 갔다 오면 저한테 '나 또 미친 짓하고 왔다' 그래서 '형님 그게 무슨 말씀이에요' 물으면. '내가 어제 아내한테 고기를 사주고 돈을 100만 원을 주고. 맨날 나한테 돈만 달라 그러고, 맨날 뭐 하는데 돈 필요하다, 맨날 돈만 원하는데. 약 300여 만 원을 매월 갖다 줘도, 돈 없다고, 돈 적다는 소리를 맨날 듣고…"-최용호, 동수 씨 20년 지기주말에 집에 가면 듣는 소리는, 늘 '돈' 뿐이었어. 한 번은 동수 씨가 이런 얘기를 하더래."집에 갔더니 아내가 삼겹살 한 상을 차려놨더라고. 같이 맥주도 한 잔 했어."용호 씨는 그 말을 듣고 놀랐다고 해. 보통 동수 씨가 주말에 집에 가도, 아내가 집에 없는 경우가 태반이었대. 오랜만에 따뜻한 집밥을 먹은 동수 씨에게, 아내는 이렇게 얘기했대."여보 돈 좀 주고 가. 한 300만 원 필요한데, 줄 수 있지?"딸들의 유학비와 치료비를 감당했던 동수 씨. 동수 씨에겐 아파트 두 채와 현금, 총 8억 원 상당의 재산이 있었다고 해. 동수 씨 월급은 300만 원 정도였는데, 단순 계산하면 1년에 3천6백만 원씩 월급을 단 한 푼도 안 쓰고 20년을 넘게 모아야, 8억 원이 넘는 돈을 모을 수 있는 거야."남양주의 그 아파트, 그리고 천안에 아파트 하나를 형님이 장만하셨더라고요. 재산이 마지막에 약 10억 원 정도가 있었다고 저는 들었는데. 그 정도면 편안하게 뭐든지 먹을 수 있는 그런 분이었는데. 항상 칼국수 정도로 오천 원 내외, 그 정도만 드신 걸로 알고 있습니다."-최용호, 동수 씨 20년 지기친한 형님의 결혼 생활을 들은 용호 씨가, 몇 번이나 동수 씨에게 한 말이 있대."제가 형님께 여러 번에 걸쳐서, 결혼하시라, 혼인신고하시라, 또 천안 와서 같이 사시라, 이 얘기를 여러 번 한 것 같습니다. 그런데 형님께선 '용호야, (아내가) 결혼하기 싫대'. 아니면 '천안이 싫대', '천안 와서 살자고 해도 안 살고, 혼인신고 하자고 해도 안 하는데. 이게 뭐하는 짓인지 모르겠다' 이렇게 말씀하시더라고요."-최용호, 동수 씨 20년 지기혼인신고를 거절하는 아내. 그럼에도 불구하고 동수 씨가 가정을 계속 유지했던 이유는 뭘까."형님의 어머니께서 돌아가시고 나서, 완전히 (남양주의) 집이 형님께서 안 가시면 그냥 그 집은 빈집이었는데, 형수가 들어와 살면서, 일주일간은 그래도 사람 사는 냄새가 나는, 그런 느낌이었기 때문에. 그거라도 하게 되면 돈이라도 기꺼이 주겠다는, 그런 느낌이 있었던 것 같습니다. 주말에 혹시나 자기를 따뜻하게 감싸줄 가족이 될 수 있을 거라 기대했던 거 같습니다."-최용호, 동수 씨 20년 지기친형제 같이 지내던 형님의 갑작스러운 죽음. 얼마나 참담한 심경이었을까. 그런데 용호 씨는, 이런 형님의 죽음에 제대로 애도를 표할 수도 없었어."20여 년간을 그렇게 친하게 지낸 그런 분이었는데, 한 번 가시는 뒷모습이나 아니면 장례식장에서 모시는 그런 걸 하나도 못했으니까. 저를 포함해서 모든 사람이 너무 안타까워했습니다. 그래서 그때는 형수님이 그렇게 미울 수가 없었습니다."-최용호, 동수 씨 20년 지기동수 씨 사망 후 아내가 회사에 전화를 하긴 했어. 그런데 퇴직금 문의를 하려 통화를 했다는 거야."월요일에 회사 출근해서 일을 하고 있는데요. 형수가 전화를 해서 퇴직금을 받으려면 어떻게 해야 하는가, 월요일에 전화가 온 거예요 회사로."-최용호, 동수 씨 20년 지기더 놀라운 건, 이런 상황이 벌어진 시점이야. 아내의 타임라인이 굉장히 소름 돋아.동수 씨의 사망일은 4월 22일 금요일이었어. 부검은 3일 뒤, 4월 25일 오전에 진행됐고. 아내가 회사에 퇴직금 문의를 한 날, 부검 당일인 4월 25일이야. 그리고 화장을 진행한 날도, 4월 25일이었어. 퇴직금 문의, 부검, 시신 인계, 화장까지. 그 모든 일이 4월 25일 단 하루 만에 일어난 일이야.어때? 아내가 범인인 거 같아? 심증은 100%지. 그럼 물증은? 범행을 밝히기 위해서는 무조건 증거가 있어야 해. 이 상황을 목격한 목격자도, CCTV도 없어. 형사들이 아내의 통화 내역, 계좌 내역, 카드 내역을 샅샅이 살피고 탐문 수사도 벌였지만, 아내에게선 니코틴에 관한 흔적이 나오지 않았어. 니코틴을 확보한 정황이 없어. 게다가 이 사건 수사가 특히 힘든 이유가 있었어."처음에 이 사건 니코틴 중독사라는 사건을 저희가 재배당받고 나서 굉장히 힘들었어요. 과연 어떻게 니코틴을 구입을 하고 활용을 했을까. 이 부분이 제일 어려웠어요. 저희가 다 검색을 합니다. 근데 국내에 자료가 없더라고요. 아는 사람도 없고. 주변에 교수님들한테 물어봐도 논문도 없고. 굉장히 힘들었어요. 니코틴 그러면 담배, 전자담배 이건데. 관련해서 전자담배 파는 업소를 다 확인해 봐도 이걸로는 사망하고는 연관이 안 되고. 그래서 안 보던 만화도 본 적 있고, 추리 소설도 읽고, 또 영화도 우연히 본 게 니코틴으로 살해하는 방법이 나오더라고요. '아 이거 가능하겠구나'라는 확신을 갖고 시작을 했죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사범죄는 진화하고, 그걸 해결하려면 형사들도 연구와 공부를 해야 해. 형사들이 그렇게 밤낮없이 수사를 진행하는 동안, 바쁜 사람은 또 있어. 바로 아내 송 씨야. 아내는 또 한 번 소름 돋는 타임라인을 보여줘.4월 22일 남편의 사망일. 그리고 4월 25일 남편 회사에 퇴직금 문의를 하고 같은 날 시신을 화장해. 그리고 4월 29일 사망신고를 해. 5월 3일에, 남편과 살던 아파트의 가구를 비롯해 모든 물건들을 폐기 처분했어. 불과 보름도 안돼 남편과의 흔적을 싹 지워버린 거야. 그리고 5월 9일 남편 명의의 자동차를 자신에게 이전하고, 예금도 해지해서 무려 2억 2천 만 원을 수령해. 5월 10일엔 아파트 소유권을 본인에게 돌렸어.이게 끝이 아니야. 5월 11일, 보험해지 환급금을 수령했어. 다음날에는, 또 다른 보험사에 사망 보험금 5천7백만 원을 청구해. 그리고 5월 18일에는 남편과 살던 아파트를, 3억 4천5백만 원에 매각했어. 이 모든 일을 하는데, 채 한 달도 걸리지 않았어.아직도 끝이 아니야. 재산 정리에 바쁜 아내가, 5월 10일에 향한 곳이 또 있어. 바로, 천안에 있는 남편의 회사. 미리 문의했던 퇴직금을 신청하기 위해 방문한 거야.아내의 행적을 추적하던 형사들도 발 빠르게 움직여 회사로 찾아가. 퇴직금을 받으러 왔던 아내에 대해 물었어. 경비원의 대답을 듣던 형사들이 깜짝 놀라."회사에 방문해서 직장 동료들 조사하고 있는 와중에, 이상한 이야기가 좀, 납득하기 힘든 그런 얘기가 있더라고요. 돌아가신지 얼마 안 됐는데 퇴직금 처리를 하기 위해 아내분이 왔다는 거예요. 차를 끌고 왔다고 해서, 혹시나 해서 저희가 CCTV를 확인했죠. 차에는 웬 불상의 남자가 하나 있는 거예요. 다른 제3의 남자가 있었던 것이 확인이 돼요."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사제3의 남자가 등장한 거야. CCTV영상에 주차장으로 들어가는 차 한 대가 보여. 그리고 아내가 조수석에서 내렸는데, 운전석에 한 남자가 있었어. 형사들은 급히 그 남자의 정체 파악에 나섰어. 그리고 그가 자주 나타났던 장소를 파악해. 그곳은, 부부가 살던 아파트에서 15분 떨어져 있는, 아내가 따로 임대한 또 다른 아파트야. 아내는 남편이 오는 주말이 아닌 평일에는, 주로 그 아파트에서 생활했다는 거야. 아내의 이중생활. 그리고 제3의 남자가 그곳에 수시로 드나들었다고 해. 주민들이 부부라고 오해할 정도로."가족으로 보였죠. 당연히 엄마랑 아빠랑 딸, 그냥 평범한 가족 모습이었어요."-아파트 동네 주민"근처 주민들이 서로 부부인 줄 알고 있더라고요. 주변 사람들은 한 집에 한 달에 20일 이상 같이 있으면, 누가 봐도 부부 아닙니까?"-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사경찰은 아내 송 씨와 제3의 남자 황 씨를 내연 관계로 봤어. 그럼 두 사람은 어떤 반응을 보였을까? 이들은 내연 관계가 아니고, 친구이자 사업 파트너일 뿐이라고 부인했어. 형사들은 곧바로 그 내연남 황 씨에 대한 수사를 들어갔어. 공범일 수도 있으니까. 황 씨의 행적을 조사하면 단서를 찾을 수 있을지 몰라.아내 송 씨가 남편 사망 직후, 상조회사에 전화했었다고 했지? 당시 아내는 상조회사 번호를 휴대폰으로 찾아봤다고 했어. 그런데 아내 휴대폰에선 검색 기록이 발견되지 않았어. 내연남 황 씨가 알려준 거야. 그리고 이 상조 회사의 번호는, 황 씨가 동수 씨 사망 한 달 전에 미리 저장해 둔 거였어.그리고 아파트 가구를 급히 처분했다고 했지? 그 폐기물 견적을 내고 폐기 업체를 부른 사람 역시 황 씨였어. 게다가 아내 송 씨가 현금 1억 5백만 원을 황 씨에게 전달한 사실이 확인됐어. 아내는 사업자금 명목이었다고 주장했는데, 마침 그 후, 황 씨의 대출금이 변제된 거야. 그 금액이 정확히 1억 5백만 원이었어.형사들은 황 씨를 비롯해, 황 씨의 가족까지 조사했어. 그리고 또 수상한 금액이 확인됐어. 이번엔 1만 8천 원. 황 씨 아버지의 계좌 내역 중에, 1만 8천 원 정도를 어딘가에 송금한 내역이 있었어. 형사들은 수많은 자료를 비교하며 조사하던 중, 1만 8천 원이 송금된 바로 그 시점에 주목했어. 황 씨가 통화한 기록이 있는데, 번호가 032로 시작하는 유선 전화였어. 형사들은, 요즘에 유선전화로 통화할 일이 뭐가 있을까 생각했어."유선 전화 지금 하는 데 거의 없잖아요. 그래서 저희가 유선 전화를 한 번 확인합니다. 전화를 해보고, 저희는 진짜 등에서 전율을 느꼈죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사전화를 받은 상대방은, 인천 세관이었어."(인천 세관이라고) 딱 듣는 순간, 이거 해외에서 구입했구나 싶었죠. '1만 8천 얼마는 뭡니까?' 물으니 '세액입니다' 해서 '어떤 세액입니까?' 라고 하니까 '퓨어 니코틴을 구입했을 때 금액입니다'라는 게 확인이 됐어요. 등에서 식은땀 한 번 쫙 흘리고, 전화기 수화기 놓고, '잡았다 가자'"-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사형사들은 바로 인천으로 향했어. 그리고 운송장을 확인해. 니코틴 원액은 황 씨 아버지 이름으로 주문됐고, 배송지는 아내 송 씨가 따로 입대했던 아파트 었여. 니코틴 원액을 받은 사람은, 바로 황 씨였어. 받은 날짜는, 동수 씨 사망 일주일 전. 아내 송 씨와 내연남 황 씨의 공범 가능성, 이제 100%로 봐도 되겠지?더 소름 돋는 타임라인이 있어. 아내와 내연남의 행적이야.먼저 아내의 행적을 보면, 남편의 몸에서 수면제도 나왔지? 아내 송 씨는 오랜 기간 지속적으로 수면제를 처방 받았어. 그러다 마지막에는 약의 양을 늘려서 받기도 했어. 같은 기간, 내연남 황 씨는 뭘 했을까. 황 씨의 검색 기록을 보면, '살인사건', '살인기술 모음', '살인하는 방법', '소유권이전등기', '상조 홈페이지' 등, 사건 내용이 그대로 반영된 검색 기록이야.4월 10일에 니코틴 구매 방법을 검색하고, 12일에 구매해서, 15일에 배송을 받아. 그리고 4월 22일에 동수 씨가 사망해. 두 사람은 5개월 전부터 살해 계획을 짜고 준비 작업에 들어간 걸로 보여.그런데, 아직 놀라긴 일러. 수사 과정에서 드러난 믿기 힘든 사실이 있어. 아내 송 씨와 동수 씨가 혼인 신고가 되어 있었다는 거야. 가정을 꾸린 지 5년 동안 하지 않았던 혼인 신고를, 사망 2개월 전에 한 거야. 바로 '상속' 때문에.동수 씨와 아내는, 오래 동거한 사실혼 관계야. 사실혼 관계도 법적으로 보호를 받긴 해. 헤어질 때 위자료 청구 및 재산분할도 가능해. 그런데 사실혼 기간 중 배우자가 사망하면, 상속은 불가해. 하지만 혼인신고를 했기에, 상속이 아내한테 가능해진 거야.그런데 이 혼인신고, 남편이 동의한 걸까? 혼인 신고에 관해, 20년 지기 용호 씨가 동수 씨에게 들은 이야기가 있대."형님께서 어느 날인가부터 형수가 혼인신고를 요구했다고 합니다. 그래서 형님께서는 그전에 형님이 원했을 때 한 번도 혼인신고를 하자고 안 했기 때문에. 그 부분을 이상하게 생각해 계속 보류를 했다고 합니다."-최용호, 동수 씨 20년 지기"저희는 수사를 하다 보면, 혼인관계서 다 확인을 합니다. 이건 누가 봐도 이상한 겁니다."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사우선 혼인신고를 할 때 동수 씨가 직접 가지 않았어. 상대 신분증 지참 시 혼인신고는 가능하지만, 같이 가지 않았다는 게 이상하지."같이 살다가 결혼하고 싶은 마음이 있다, 혼인하고 싶다, 이러면 보통 같이 가지 않나요? 하루 같이 가서 한다든가 이럴 수 있잖아요."-황홍락, 당시 남양주경찰서 형사과장더 이상한 점, 혼인신고 할 때 증인의 서명이 필요하잖아? 그 증인이 바로, 황 씨였어. 심지어 혼인신고를 하는 그 순간에도, 아내 송 씨와 내연남 황 씨는 함께였던 것으로 밝혀져. 다만, 아내의 말에 따르면, 혼인신고서 만큼은 동수 씨랑 함께 작성했다고 해. 그런데, 혼인신고서 어디에도, 동수 씨의 필적은 발견되지 않았어."송 씨하고 황 씨가 혼인신고서를 가짜로 만들어서 제출하고, 죽은 사람은 그걸 모르고 있다가 사망한 거죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사혼인신고 2개월 뒤 남편이 사망하고, 유일한 상속인인 아내 송 씨가 그 모든 재산을 받게 된 거지.사실 이 사건이, 굉장히 까다로워. 직접 증거가 없거든. 니코틴 구매 내역, 니코틴 치사량 검색 기록, 수면제를 처방받고 허위 혼인신고한 정황까지도 모두 간접 증거라는 거야. 목격자나 범행 장면이 찍힌 CCTV, 혹은 지문이나 DNA가 묻은 흉기 등 이런 직접적이고 객관적인 증거가 필요해. 근데 이 사건, 집 안에서 니코틴에 의해 일어난 사건이잖아. 그래서 형사들은 이 범행의 퍼즐을 완성시키기 위해서 간접 증거들을 촘촘히 모았어."직접 증거가 없는 모든 사건은 담당이 그런 생각을 할 수밖에 없어요. '직접 증거가 없으니 무죄' 이렇게 해버리면 끝나는 거거든요."-황홍락, 당시 남양주경찰서 형사과장"그러면 저희가 할 수 있는 건, 다 모아서 간접 증거를 확보해서, '얘가 범인이다'라고 생각할 수밖에 없게끔 만들어야 하는 겁니다."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사형사들은 모든 것을 낱낱이 살펴봤어. 무려 4개월 동안이나. 그러던 중, 경찰서로 한 통의 전화가 와. 이종훈 형사가 전화를 받았는데, 전화를 건 사람은 아내 송 씨였어. 송 씨는 따지듯 이렇게 말했어."이게 무슨 짓이에요! 출국금지라니. 제가 왜 출국금지죠? 이거 당장 풀어요. 당신 가만 안 둬."경찰이 송 씨에게 출국금지를 해놨는데, 그걸 알게 된 송 씨가 따지려고 전화한 거였어. 형사는 여유롭게 대답해."아 예, 지금 집에 계시면 저희가 찾아가겠습니다."조사할 게 있으면 집으로 오라는 송 씨의 말에 형사들은 바로 집으로 찾아가. 그리고, 송 씨를 그 자리에서 체포했어. 체포영장을 들고 찾아갔던 거야."저희가 영장을 갖고 갔죠. 왜냐면, '아 내가 수사 선상에 올랐구나' 하고 생각해서 잠적할 수도 있고 증거 인멸할 수도 있고. 그래서 저희가 바로 주거지에 가서 체포하게 됐습니다."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사당당하던 아내 송 씨가 했던 첫 번째 얘기는, "변호사한테 연락하겠다"는 거였어. 형사들은 압수했던 휴대폰을 일부러 줬어."휴대폰을 저희가 압수했는데, 일부러 줬습니다. 변호사에게 통화를 하는지, 아니면 다른 사람하고 통화를 하는지. 전화를 딱 주자마자, 황 씨에게 바로 문자를 보내요."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사당시 송 씨는 황 씨에게 어떤 연락을 했을까?그리고 황 씨에게서 또 한 통의 문자가 와."될 수 있으면 묵비권을 하고 개인적인 것은 답변하지 않겠다고 하고. 변호사 선임해서 답변하겠다고 해. 될 수 있으면 만을 두루뭉술 짧게 하고."경찰들은 곧바로 압수수색에 들어갔어. 집에서는, 아내와 동수 씨의 결혼반지. 현찰로 2억 원 상당의 중국 돈이 발견됐어."중국 돈 이만큼 해가지고 고무줄에 묶여 있는 거예요. 이게 한화로 한 2억 원 정도. '이 돈 뭐냐' 했더니, 자기는 이 사업을 하기 위해 돈을 미리 찾아놨다. 말도 안 되는 거짓말이죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사결국 아내 송 씨는 체포됐어. 이제 남은 건 내연남 황 씨. 그는 어디 있을까? 황 씨는 지금, 필리핀에 나가 있어. 근데 경찰이 잡으러 갈 필요도 없었어. 다음날, 인천국제공항에 황 씨가 나타났어. 자기 발로 한국에 들어온 거야. 왜 스스로 귀국한 걸까? 형사들의 생각은 이랬어."송 씨가 자백을 해버리면 황 씨까지 같이 나오기 때문에. 송 씨가 모든 걸 다 얘기해 버릴까 봐. 황 씨가 그걸 입막음하기 위해서. 내연 관계에서 신의는 없죠."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사드디어 4개월 간의 수사 끝에, 송 씨와 황 씨 둘 다 체포됐어. 범행에 대해 두 사람은, 뭐라고 말했을까? 지금부터 두 사람이 어떤 진술을 하는지 봐.우선 남편이 사망했는데, 상조회사에 먼저 연락한 이유를 물었어.아내: 당장 119가 안 떠올랐어요. 모든 걸 해결해 준다는 상조회사만 머릿속에 떠오르는데 어떡해요.형사: 아, 상조 회사 밖에 안 떠올랐군요. 그러면 혼인신고는 남편도 동의하신 건가요?아내: 그러니까 2016년 2월 28일에 남편이랑 같이 작성했어요. 정확히 기억나요.형사: 아, 같이 작성하신 거나, 네 알겠습니다.아내에게 물어보고, 답하면 그냥 알겠다고 하는 식이야. 형사들이 찾아낸 간접 증거가 많잖아? 반박하거나 추궁할 수 있는데 그러지 않아."이 경우에는 이들이 처음부터 아예 부인을 하기 때문에, 증거를 우리가 보여주면 이걸 얘기했을 때, 미리 그걸 알고 법정에서 말을 바꿀 수 있으니까. 저희가 받은 증거자료는 공개하지 않는 경우가 있어요. 부인하면 부인한 대로 그대로 받아서, 저희가 확보한 증거를 갖고 전부 반박하는 겁니다."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사일종의 수사 전략인 거야. 어떤 거짓말과 변명을 하는지, 잠자코 진술을 모으는 거야. 그리고 찾아낸 증거들로 그 오류를 집어내는 거야.이번엔 황 씨 차례야. 이때 형사들은 큰 위기를 겪었다고 해.형사: 니코틴 원액은 왜 구입한 건가요?황 씨: 당연히 전자담배 피우려고 샀죠. 생수에다가 원액 섞어서 내가 한 달 동안 피웠어요.이 부분에서 형사들의 웃음이 터졌어. 니코틴 원액을 물에 희석하면, 애초에 흡연 자체가 불가능하다고 해. 글리세린 등의 용액에 희석해야 흡연이 가능하대."퓨어 니코틴을 물에 섞었다는 얘기를 들었을 때, 전부 빵 터져서. 근데 저희는 오픈을 안 하죠. '아 그런가, 물로 희석해서 당신은 전자담배를 피웠군요' 이렇게 말하지."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사경찰 조사에서 송 씨는, 남편이 자신의 은인인데 죽일 이유가 없다고 주장했고, 황 씨는 구매한 니코틴을 살해에 사용하지 않았다고 주장해."여러 가지 간접 증거나 정황 증거들이 너무 많고 너무 명확해서. 극단적인 표현을 하면, 우리나라 인구 5천만 명 중에 죽인 사람이 아무도 없었다는 거지."-황홍락, 당시 남양주경찰서 형사과장국내 최초의 니코틴 살인 사건. 이제 심판만이 남았어.재판이 시작되자 법조인들 사이에선 이런 이야기가 나왔대. "무기징역 아니면 무죄"라고. 직접 증거가 없어서. 그만큼 어렵고, 한 치 앞도 알 수 없는 거야.재판이 시작됐어. 판결문에 적힌 피고인 측의 주장이야. 첫 번째, 불상의 범행 방법. 부검 당시 피해자의 몸에는 주사 자국도, 니코틴 패치를 붙인 흔적도 나오지 않았어. 두 번째 화상. 만약 니코틴 원액을 마시게 했다면, 입안과 식도에 화상 흔적이 있어야 한다는 거야. 그리고 일정 수준 이상의 니코틴을 투여하면, 구토를 하는 게 일반적인데, 동수 씨에게선 어떠한 흔적도 발견되지 않았어. 여기에 대해 반박해야 해. 검찰은 어떻게 맞섰을까.화상이나 구토가 없어도, 치사량의 니코틴이 투여된 가능성이 충분하다는 걸, 과학적으로 증명해야 해. 그래서 투입된 사람이 있어. 법의학 권위자, 이정빈 교수야. 수많은 사건을 맡아 온 이정빈 교수도, 이번 사건은 쉽지 않았다고 해. 니코틴 살인에 대한 문헌, 실험 등 기초가 될 자료가 너무 부족했거든."니코틴을 어느 정도 먹어야 죽느냐, 그렇게 먹을 수 있느냐, 먹일 수 있느냐. 이게 이제 문제가 되더라고요."-이정빈, 법의학자첫 번째, 니코틴을 투여한 방법. 교수님은 어떻게 알아내셨을까? 이 교수님이, 그 니코틴을 직접 먹어 봤대."원액을 냄새를 맡아봤는데, 독하면 못 먹을 텐데 냄새가 없어요. 그래서 이쑤시개로 딱 대고 입에다 대본 겁니다. 그래서 이제 얻은 게 뭐냐. 처음에 순간적으로는 뭐 댔는지 모르겠어요. 그러다 10초쯤 지나니까, 막 불이 나는 것 같아 혓바닥에. 한 20분쯤 지나니까 침이 저절로 질질 흘러."-이정빈, 법의학자교수님은 희석한 니코틴을 아주 살짝 먹어 보고도 얼마나 자극적인지 알게 됐어. 니코틴을 모르게 먹이는 건 쉽지 않아 보여. 그럼에도 니코틴을 먹인 거라면 어떻게 했을까? 부검 당시 수면제의 혈중 농도는 리터당 0.41mg 이었어. 그럼 니코틴보다 수면제를 먼저 먹었다면?"적어도 수면제를 니코틴보다 먼저 먹었다. 수면제의 혈중 농도가 0.41mg/L라는 건 어느 정도냐. 의식이 왔다 갔다 하는데, 남이 뭘 주면 의식이 혼미해서 그냥 먹을 정도는 된다는 거예요. 니코틴을 녹여서 줬으면 그대로 마셨을 거다."-이정빈, 법의학자피고인 측은 시신에 화상 흔적이 없다는 것도 지적했지? 판결문에 적힌 반박 내용이야."법의학자는 원심 법정에서 니코틴을 자살 목적으로 음용하고 사망한 사건들에서 입가에 아무것도 없고 식도도 괜찮고 위 점막도 괜찮았던 사례도 두 건 있었다고 증언하였다."니코틴 원액은 약한 염기성으로 일반적 화상이 일어나지는 않는데, 다만 자극에 의한 염증이나 부어오를 가능성은 존재한 대. 그런데 이 조차도 관찰되지 않을 수 있다는 걸 사례를 통해 보여준 거야.피고인 측의 마지막 주장, 구토 흔적이 없다는 점. 이정빈 교수는 실험을 통해 니코틴을 투여했을 때 반응을 확인하기로 해."이게 구역질은 니코틴이 가서 흡수가 돼서 중추신경계에 작용하기 시작하면 그때 토하는 게 나온다, 그게 한 20~30분 걸린다는 거예요. 중추신경계까지 가는데. 니코틴 양을 많이 먹으면 어떻게 되냐 하면, 구역질이 나오기 전 30분 전에 독성이 와요. 호흡 마비가 와요. 그러면 게워내기도 전에 사망하는 거예요."-이정빈, 법의학자결국 니코틴이 투여됐다고 반드시 구토하는 건 아니라는 거야. 이렇게 피고인 측의 주장을 하나하나 과학적으로 반박했어. 이제 재판은 어떻게 될까? 주장이 다 뒤집혔잖아. 그럼 송 씨와 황 씨는 여전히 범행을 부인할까? 당시 그들의 모습을 지금도 잊지 못하는 사람의 이야기를 들어볼게."저 사람들은 일말의 죄책감이나 미안함 그런 것도 없이 그냥 담담하게 와서 재판장에 앉더라고요. 그냥 고개 뻣뻣하게 들고 자기 집 안방 들어오듯이 들어오는 건가. '저 사람들 대체 뭐야. 자기네들이 이 재판에 피고인으로 와 있는 사람들 아냐?' 생각할 정도로 이 사람들은 담담한 그런 사람들이었습니다. 저는 대단하게 보였어요 그 행동들이."-최용호, 동수 씨 20년 지기심지어 송 씨는 "남편 살해 혐의 인정하냐", "내연남과 공모한 게 사실이냐"는 취재진의 질문에 이렇게 소리쳤어."어떤 XX이 그래?"또 "왜 살해했냐"고 묻자 이렇게 말했어."네가 봤냐?"마지막으로 "남편한테 미안하지 않냐" 하자 이번엔 욕설까지 날렸어."XX하고 자빠졌네 XX"반성의 기미가 전혀 없는 송 씨. 끝까지 범행을 부인하는 아내와 내연남. 과연 재판 결과는 어떻게 나왔을까?"1심 선고를 한 시간 반을 했거든요. 한 시간 반 동안 선고문을 쭉 읽어주는데. 처음에 범죄사실하고 관련된 피고인 측 주장 부분할 때, '아 이거 무죄 나는 거 아니야?' 이런 느낌이 들었어요."-이종훈, 당시 남양주경찰서 형사형사의 걱정과 달리, 판결문에는 이런 내용이 담겼어."이 사건 살인 범행은 피고인들이 피해자 몰래 내연 관계를 맺은 후 피해자를 살해하여 그 재산을 가로채기로 공모하고, 미리 피해자와 피고인 송 씨 사이에 혼인신고를 마친 다음, 수면제가 투여되어 무방비 상태에 있는 피해자에게 니코틴을 투여하는 방법으로 피해자를 살해한 것으로 그 범행 동기가 극히 비열하고 그 결과도 매우 중대하다. 그럼에도 피고인 송 씨는, 피고인 황 씨는 자신이 저지른 범행에 대하여 일말의 후회나 반성의 태도조차 보이지 않고 있다. 소중한 생명을 잃은 피해자에게 평생 참회하고, 자신들의 잘못을 반성하도록 하는 것이 마땅하다고 판단되므로, 피고인들에 대한 형을 각 무기징역으로 정한다."-판결문 中재판부는 방법을 정확히 알 수 없다고 하더라도, 니코틴이 피해자에게 투여가 됐고, 그 때문에 피해자가 살해당했다고 판단했어. 항소와 상고가 있었지만, 대법원에서 무기징역이 확정됐어. 판결문에는 이런 내용이 있어."객관적 직접적 증거가 없는 사건에서 피고인만 알고 있거나 감추고 있는 범행 전후의 연결고리를 빠짐없이 증명하라 요구하는 것은 피고인의 방어권 보장에 치중한 나머지 형벌권의 정당한 행사를 도외시하는 것이다."무고한 죄인을 만들지 않는 것도 중요하지만, 그만큼 억울한 피해자가 생기지 않게 하는 것도 역시 중요해.니코틴으로 인한 사건 사고가 발생하자, 2017년에 안전기준이 강화됐어. 이제 개인이 구입할 수 있는 니코틴은 농도 1% 미만의 액상뿐이야. 하지만 그 이후에도 종종 불법구매 문제가 발생한다고 하니 좀 더 철저한 단속이 필요해.국내 최초 니코틴 살인사건은 끝났지만, 새롭게 시작된 문제가 있어. 오늘의 이야기 초반 얘기했던, 그 아파트 문제야. 3억 원을 주고 산 아파트가 하루 아침에 날아갔어. 허위 혼인신고로 인해 아내 송 씨의 상속권이 박탈됐거든. 그 결과, 송 씨에게 집을 샀던 매수인은, 새로운 상속인에게 집을 돌려줘야 하는 처지가 된 거야. 그리고 그 돈은, 무기징역을 받은 아내 송 씨에게서 받아내야 한 대."어느 누가 믿고 집을 사며, 우리가 알 수 있는 건 등기부등본 떼어보고 사는 것 밖에 없잖아요. 우리가 계약했을 때 만났던 그 여자가 살인자라는 걸 그때 안 거죠. 소름 끼칠 정도로."-집 매수인그리고 직장 동료 얘기에 따르면, 동수 씨가 사망한 날이, 아내 송 씨를 처음 만난 지 6년, 함께 산 지는 5년 된 즈음이라 해. 동수 씨는 그 기념으로, 제주도 여행을 계획하고 있었대. 남편이 가족을 위한 계획을 짜는 동안, 아내는 남편을 살해한 계획을 내연남과 함께 짠 거야.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)