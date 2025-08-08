에픽하이, 타블로 데리고 스탠포드대 '눈물 명소' 방문…"착한 위로는 가라"

"이제 꾀병은 끝났습니다."



에픽하이가 15년 전, 악성 루머에 시달리며 '인생 최악의 시기'를 겪은 타블로에게 착한 위로 대신 '독한 치유'를 선물했다.



에픽하이 멤버들은 타블로가 미국 명문 스탠퍼드대 졸업 인증을 위해 눈물을 흘렸던 장소를 직접 찾아가, 웃음과 농담이 가득한 방식으로 '치유의 순간'을 함께했다.



지난 7일 공개된 유튜브 콘텐츠 [유튜브 일 안 하냐? 골드버튼 왜 안 보내]에서 에픽하이는 미국 캘리포니아에 위치한 구글 본사로 날아가 유튜브 골드버튼을 수령하는 여정을 담았다. 이후 이들은 타블로를 몰래 데리고 스탠퍼드대 캠퍼스로 향했다.



이곳은 2010년, 타블로가 학력 위조 의혹(일명 '타진요')에 휘말려 다큐멘터리 제작진과 함께 직접 학사·석사 졸업을 증명했던 장소다. 당시 타블로는 인터뷰 도중 눈물을 보였다.



이날 유튜브에서 타블로는 모교로 가자는 멤버들에게 "이렇게 날씨 좋은 날 거길 왜가."냐며 난색을 표했지만 투컷은 "타블로가 나무 앞에서 울면서 찍은 영상 화면이 있지 않냐. 그곳이 이른바 눈물의 명소 '크라잉 트리'가 됐다."면서 한사코 그곳에 가자고 했다.



투컷은 일명 '크라잉 트리' 앞에서 타블로에게 다큐멘터리 촬영 당시 입었던 복장을 그대로 준비해 와 입혔다. 그리고는 '눈물' 이 아닌 웃음을 지어 보이라고 했다. 타블로는 "진짜 너 쓰레기다"라고 하면서도 활짝 웃음을 지어 보였고 멤버들은 "이제 꾀병은 그만"이라고 독한 위로를 건넸다.



마지막으로 에픽하이 멤버들은 15년 동안 마음고생을 한 타블로를 안아줬다. 타블로는 "자, 이제 모든 게 치유됐다. 저 이미 치유 됐었다. 충분히 치유했다."고 웃음을 지어 보였지만 눈가에는 눈물이 맺혀있어 팬들을 안타깝게 했다.



이날 영상은 단순한 유튜브 콘텐츠를 넘어, 한 아티스트가 겪은 고통과 그 회복을 담은 기록으로 많은 팬들의 마음을 울렸다. 팬들은 댓글을 통해 "진짜 울컥했다", "이제는 웃을 수 있어서 다행", "이런 식의 위로가 더 깊이 와닿는다"고 응원을 보냈다.



한편, 에픽하이는 자체 콘텐츠 'EPIKASE'를 통해 매주 색다른 주제로 팬들과 유쾌한 소통을 이어가고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)