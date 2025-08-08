뉴스

[날씨] 오늘도 불볕더위 기승…주말 전국 대부분 비

여전히 남부와 제주를 중심으로 폭염 특보가 내려져 있는 가운데, 오늘(8일) 서울의 낮 최고 기온 32도, 포항 30도로 불볕더위가 기승이겠습니다.

대기 불안정으로 오늘 강원과 경북 북부 지역에서는 불시에 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

제주 지역은 비가 오락가락 이어지겠고요.

주말인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내릴 텐데요.

특히 남해안 지역에 많게는 200mm 이상, 그 밖의 남부 지방에도 100~150mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.

이들 지역에 비가 내릴 때는 시간당 30~50mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아지겠습니다.

수도권과 강원 지역의 비는 밤이 되면 대부분 그치겠고요.

그 밖의 지역은 모레까지 이어지겠습니다.

이미 비로 인한 피해가 복구 안 된 곳들이 많습니다.

더 이상의 피해 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 기온 32도, 대구는 33도 예상됩니다.

다음 주 초반에는 전국에 비가 오는 날이 많겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
