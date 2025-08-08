한국콜마 2분기 영업이익 735억원 최대…"수출·선케어 효자"

한국콜마가 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 735억 원으로 지난해 동기보다 2.42% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했습니다.



이번 영업이익은 역대 최대로 나타난 반면 시장 전망치 831억 원을 11.6% 정도 하회했습니다.



매출도 10.69% 증가한 7천308억 원으로 역대 최대입니다.



순이익은 418억원으로 7.44% 줄었습니다.



상반기 연결 기준 매출은 1조 3천839억 원으로 지난해 같은 기간보다 12.1% 증가했습니다.



콜마의 영업이익은 1천334억 원으로 28.1% 늘었고 당기순이익은 650억 원으로 13.5% 증가했습니다.



2분기 실적을 법인별로 보면 한국 법인 매출은 3천281억원으로 11% 증가했으며 영업이익은 490억 원으로 11% 늘었습니다.



자외선차단제 등 선케어 비중이 33%로 지난해와 비슷했습니다.



메이크업 비중은 18%로 지난해보다 높아졌으나 스킨케어 비중은 43%로 상대적으로 낮아졌습니다.



중국 법인 매출은 499억 원으로 5% 감소했으며 영업이익도 61억 원으로 8% 줄었습니다.



성수기 고객 주문이 기대를 밑돌아 지난해 대비 중국 법인 실적이 부진했다고 회사는 설명했습니다.



미국 법인 매출은 184억 원으로 37% 늘었고, 영업손실이 2억원으로 축소됐습니다.



캐나다 법인 매출은 100억 원으로 21% 감소했으나 영업이익은 3억원으로 흑자로 전환했습니다.



한국콜마 관계자는 "매출과 영업이익 모두 역대 최대를 기록했다"며 "인디브랜드의 해외 수출 물량 확대와 선케어 제품 실적 호조가 성장을 견인했다"고 말했습니다.



(사진=한국콜마 제공, 연합뉴스)