젤렌스키 '패싱' 분위기…트럼프·푸틴, 회담 참여놓고 온도차

▲ 트럼프, 푸틴, 젤렌스키

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 조만간 정상회담을 할 것으로 예상되는 가운데 러시아와의 전쟁 당사자인 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령 참여 여부를 두고 미러 양국의 온도 차가 감지되고 있습니다.트럼프 대통령은 젤렌스키까지 포함한 3자 정상회담에도 가능성을 열어뒀지만, 푸틴 대통령은 젤렌스키 참여에 사실상 선을 긋고 있는 것입니다.미·러 정상이 이르면 다음 주 정상회담을 할 것으로 전망되는 가운데 젤렌스키 대통령의 참여 여부를 놓고 막판까지 물밑 신경전이 이어질 것으로 관측됩니다.트럼프 대통령은 지난 6일 백악관에서 취재진으로부터 러시아와 우크라이나 정상을 언제 만날 것이냐는 질문을 받고 "회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다"고 밝혔습니다.이에 앞서 스티브 위트코프 미국 중동특사도 러시아를 방문해 푸틴 대통령과 만나 3자 회담을 언급한 것으로 전해집니다.이런 가운데 트럼프 대통령이 젤렌스키의 참여를 미·러 정상회담의 전제조건으로 여기고 있다는 보도도 백악관 관계자 발로 나왔습니다.익명의 백악관 당국자는 현지시각 7일 AP 통신에 푸틴 대통령이 젤렌스키와의 만남에 동의하지 않는다면 미·러 정상회담은 개최되지 않을 것이라고 말했습니다.뉴욕포스트는 백악관 당국자 발언을 인용해 '미·러 정상회담이 성사되기 위해선 푸틴이 젤렌스키를 반드시 만나야 한다'라고도 보도했습니다.그러나 러시아는 3자 회담 가능성을 사실상 일축했습니다.푸틴 대통령은 7일 크렘린궁에서 3자 회담에 대해 "그것은 가능하다"고 원론적 입장을 밝히면서도 "특정 조건들이 먼저 만들어져야 한다. 안타깝게도 그런 조건을 조성하려면 아직 갈 길이 멀다"고 말했습니다.유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관도 같은 날 미·러 양자 회담 준비에 집중하자고 말했습니다.2022년 2월 러시아의 우크라 침공 이후 젤렌스키 대통령이 러시아에 종전을 위한 정상회담을 지속적으로 요구해왔지만, 회담이 성사된 적은 단 한 번도 없습니다.푸틴이 젤렌스키를 정통성 있는 국가 정상으로 인정할 수 없다는 판단이 깔려 있기 때문입니다.푸틴 대통령은 지난 1월 "회담은 누구와도 할 수 있지만 그(젤렌스키)는 불법이기 때문에 서명할 권리가 없다"고 말했습니다.지난해 젤렌스키의 임기가 종료됐는데도 계엄령을 근거로 정권을 계속 유지해 정당성이 없다고 본 것입니다.현재로선 젤렌스키 대통령이 이번 미·러 정상회담 국면에서 '패싱' 당할 가능성이 작지 않아 보입니다.트럼프 대통령은 7일 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남을 거부하더라도 푸틴을 만날 준비가 돼 있다고 밝혔다고 가디언 등이 보도했습니다.젤렌스키가 참여하지 않더라도 미·러 정상회담이 불발되진 않을 것이라는 입장을 밝힌 것으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 미·러 정상회담 전 푸틴이 젤렌스키를 만나야 하느냐는 질문을 받고 "그렇지 않다"며 "그들은 나와 만나고 싶어 하고, 나는 살상을 멈추기 위해 할 수 있는 건 무엇이든 할 것"이라고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 X를 통해 독일·프랑스 정상 등과 잇달아 통화하고 러·우크라 종전 협상이 주요 의제가 될 이번 정상회담에 우크라이나를 포함한 유럽 국가들의 참여가 필요하다는 이야기를 나눴다고 밝혔습니다.