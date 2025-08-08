뉴스

캐나다 토론토서 9∼12일 'K-박람회'…한류산업 수출 지원

한승희 기자
작성 2025.08.08 11:19 조회수
▲ '2025 캐나다 K-박람회(K-EXPO CANADA 2025)' 포스터

국내 한류 관련 기업들의 수출을 지원하는 범부처 한류박람회가 캐나다에서 열립니다.

문화체육관광부는 내일부터 12일까지 나흘간 캐나다 토론토에서 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부 등과 함께 '2025 캐나다 K-박람회' (K-EXPO CANADA 2025)를 개최한다고 밝혔습니다.

올해로 4회째인 이번 박람회는 관계 부처가 협력해 K-콘텐츠, 농수산식품, 화장품 등 연관 산업의 동반 수출을 지원하는 한류 종합행사입니다.

그동안 베트남·태국·프랑스에서 열렸는데, 이번에 처음으로 미주 지역에서 개최합니다.

9일과 10일에는 'K-콘텐츠'와 'K-푸드·뷰티'가 결합한 'K-스타일' 전시·체험행사·공연이 펼쳐집니다.

캐나다 출신 유명 셰프 레이먼 킴이 출연하는 요리쇼와 한식 전도사 배우 류수영이 진행하는 요리 토크쇼가 준비됐습니다.

또 인기 웹툰 '여신강림', 드라마 '나의 완벽한 비서' 등 K-웹툰·드라마에 등장하는 메이크업 시연과 제품 소개 행사도 열립니다.

국립박물관문화재단의 고품격 문화상품 뮷:즈(MU:DS) 전시관, 대한화장품산업연구원의 피부 및 맞춤형 색조 진단, 한국관광공사의 K-라면 박물관, '제주 해녀 포토존'으로 꾸민 한국 관광 홍보관 등 다양한 홍보 전시관도 운영됩니다.

이외에도 10일에는 뱀뱀, 크래비티, 피프티피프티 등이 출연하는 K팝 콘서트를 열고 11∼12일에는 캐나다와 주변국 구매자들을 대상으로 한 수출 상담, 설명회, 교류 행사를 엽니다.

김현준 문화체육관광부 국제문화정책관은 "전 세계적 인기를 얻고 있는 'K-컬처'는 우리 경제를 이끌 새로운 성장동력이 되고 있다"며 "이번 행사가 미주 지역에 지속 가능한 한류를 확산하고 수출 시장을 확대하는 계기가 되기를 바란다"고 말했습니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
