[자막뉴스] 가슴 쓸어내린 일본? "미국이 관세 수정해주기로…날짜는 미정"

미국과의 관세 협상을 담당한 아카자와 료세이 경제재생상이, 미국이 대통령령을 수정해 관세 15%를 적용해주기로 했다고 밝혔습니다.



앞서 미국은 최근 게재한 연방 관보에서, 원래 일정 부분 관세를 부담하고 있던 일본에 15%의 관세가 추가로 부과된다는 취지의 대통령령을 싣고 관세를 발효했습니다.



관보에선 관세 15%를 넘지 않는 '특별 혜택' 대상은 유럽연합으로만 명시돼 있었습니다.



그러자 미일 관세 협상 결과 일본산 미국 수출품에 최종적인 관세가 15%일 것으로 알고 있던 일본이 발칵 뒤집혔고, 아카자와 경제재생상은 이 문제를 해결하기 위해 다시 미국으로 급파됐습니다.



일본 현지 언론은 아카자와 재생상이 "미국 측의 내부 사무 처리 과정에 큰 유감을 표명했고, 미국 측 각료로부터도 이번 미국 측 절차가 유감이었다는 인식 표명이 있었다"고 밝혔다고 보도했습니다.



또 아카자와 재생상은 미국이 대통령령을 수정하는 과정에서, 합의 내용을 웃도는 부분에 대해 7일자로 소급해 환불할 의사를 전해왔다고 언급했습니다.



다만 대통령령이 수정되는 구체적인 시기는 언급을 피했습니다.



아카자와 재생상은 수정 시기에 대해 "미국 측이 판단하는 것이지만, 소급 효과가 붙은 채 반년, 1년이 되진 않을 것"이라며, "상식적인 범위에서 미국 측이 대응할 것으로 알고 있다"고 덧붙였습니다.



