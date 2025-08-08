"미국, 1kg짜리 금괴에도 관세"…세계 금시장 '출렁' 전망

▲ 골드바

미국 정부가 최근 1㎏짜리 수입 금괴에 대해 관세를 부과하기로 하면서 글로벌 금 현물시장이 크게 출렁일 것으로 전망됩니다.특히 세계 최대 금 정제 국가인 스위스가 39%의 고율 관세를 맞게 되면서 타격을 받을 것이라는 분석입니다.파이낸셜타임스는 미국 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 확인한 결과 1㎏ 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 8일 보도했습니다.세관국경보호국의 이 같은 결정은 업계의 예상과 다른 결과로 금 관련 업계는 1㎏ 금괴가 도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 부과하는 관세에서 면제될 것으로 기대해왔습니다.1㎏ 금괴는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 가장 널리 거래되는 형태입니다.스위스가 미국으로 수출하는 금도 대부분 1kg 형태입니다.스위스는 미국으로부터 39%의 상호관세를 부과받아 비상이 걸린 상태입니다.세관 자료에 따르면 금은 스위스가 미국에 수출하는 주요 품목입니다.스위스 귀금속 제조 및 거래 협회의 크리스토프 빌트 회장은 이런 관세 부과 결정은 스위스와 미국 간 금 무역에 '또 다른 타격'을 가했다면서 관세로 인해 금 수급이 어려워질 것이라고 예측했습니다.트럼프 대통령이 상호관세를 발표하기 전에 금 거래업자들은 혹시 있을지 모를 관세를 피하기 위해 올해 초 금을 미국으로 대거 이송한 바 있습니다.이로 인해 뉴욕상품거래소의 금 재고가 크게 늘었고 경쟁 시장인 런던에서는 일시적인 금 부족 사태가 빚어지기도 했습니다.대형 금괴는 스위스에서 다양한 형태로 주조되며,런던과 뉴욕에서 주로 거래됩니다.런던 시장에서는 벽돌 크기의 400 트로이 온스(약 11.34㎏) 금괴가, 뉴욕 시장에서는 스마트폰 크기의 1㎏ 금괴가 많이 거래됩니다.금 가격은 올해 27% 상승해 한때 트로이 온스당 3천500달러를 기록했는데 물가 상승 우려와 미국 정부 부채 급증, 미국 달러화 지위 약세 등이 금 가격 급등의 요인으로 작용한 것으로 분석됩니다.스위스는 작년 7월부터 올해 6월까지 12개월 동안 미국에 615억 달러어치 금을 수출했습니다.(사진=연합뉴스)