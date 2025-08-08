KPGA 징계위, 가혹 행위 피해자에 "일 제대로 했으면 그랬겠나"

▲ 7월 국회에서 기자회견을 연 KPGA 노조와 손솔 의원(가운데)

한국프로골프협회(KPGA) 징계위원회 소속 위원들이 직장 내 괴롭힘 피해를 호소한 직원에게 "일을 제대로 처리했으면 과연 폭언과 욕설이 나왔겠느냐"고 묻는 등 부적절한 질문을 한 것으로 드러났습니다.KPGA 노동조합은 오늘(8일) "이달 초 열린 징계위원회에서 일부 징계위원이 '가해자의 폭언과 강압이 불가피했다'는 식의 2차 가해 발언을 서슴없이 내뱉었다"며 관련 녹취를 공개했습니다.KPGA는 지난해 연말 직장 내 괴롭힘 등의 행위가 외부로 알려진 고위 임원 A씨를 최근 해임했습니다.그러나 노조는 A씨의 가혹행위 등을 증언한 직원들을 대상으로도 징계위원회를 열고 2명을 해고 조치하는 등 협회 측이 보복성 징계를 남발하고 있다고 주장하고 있습니다.노조가 공개한 녹취에 따르면 지난 4일 징계위원회에서 한 징계위원은 직장 내 괴롭힘을 읍소한 직원에게 "일을 제대로 처리를 못 해서 폭언과 욕설이 나왔다고는 생각 안 하시느냐"고 물었고, 또 다른 징계위원은 "(폭언과 욕설에) 엄청난 압박과 심리 고통을 많이 받겠지만 본인이 해야 할 일은 해야 했다는 것이 제 주장"이라고 지적했습니다.또 "윗사람들이 소리도 지르고, 야단도 치고 그러면서 직장 생활을 하는 것이 통상적"이라며 "고위 임원 A씨처럼 엄청난 폭언이나 강압적인 태도는 문제가 있겠지만 일정 부분 다 우리가 그걸 직장 생활이라는 것으로 하고 있다"고 주장했습니다.괴롭힘을 당한 피해 직원이 "지금 그 욕설과 폭언이 어느 정도 용인이 된다는 식으로 말씀하시는데…"라고 반박하려고 하자 이 징계위원은 "더러는 직장 생활을 하다 보면, 상급자나 임원들에게 꾸지람도 듣고, 야단도 맞으면서 직장 생활을 한다"고 대수롭지 않게 대응했습니다.KPGA 노조는 이어 "징계 사유에 대한 반론을 뒷받침할 증언과 증거 자료 제출이 징계위에서 배제되거나 차단됐다"며 "징계위가 열리기 전 이미 징계 대상자와 징계 수위가 사전에 정해져 있던 것으로 암시되는 대목도 녹취에 나와 있다"고 강조했습니다.KPGA는 이번 일과 관련해 7일 김원섭 회장 명의의 담화문을 인터넷 홈페이지에 공지했습니다.김원섭 회장은 이 담화문에서 "보복성 조처를 한 바 없다"며 "징계는 명백한 업무상 과실에 대한 정당한 절차였다"고 노조 주장을 반박했습니다.김 회장은 "징계에 대한 재심 또한 정당한 절차에 따라 운영됐으며 이를 보복으로 호도하는 행위는 명백한 허위 사실 유포이자 협회 업무를 심각하게 방해하는 행위"라고 주장했습니다.그러나 KPGA 노조는 "협회가 진실을 덮기 위해 피해 직원들뿐 아니라 언론까지 억압하고 있다"며 "정당한 비판마저 허위사실 유포로 몰아가는 태도는 조직 운영의 반민주성과 폐쇄성을 그대로 보여주는 것"이라고 맞받았습니다.KPGA 노조는 피해 직원들에 대해 경기지방 노동위원회에 부당 해고 구제 신청을 준비하고 있으며, 앞으로 국회 문화체육관광위원회 소속 진보당 손솔 의원과 함께 문화체육관광부와 고용노동부에 KPGA 전반에 대한 근로 감독과 사무 검사를 촉구할 계획입니다.(사진=연합뉴스)