정청래, 5·18 묘지서 "계엄 성공했다면 이 대통령도 불귀의 객"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지를 찾아 5·18민주항쟁추모탑에 헌화하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 국립5·18민주묘지를 찾아 "광주 영령들의 뜻대로, 대한민국의 법대로 내란 세력을 척결하겠다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 광주에 있는 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 "만약 윤석열 일당의 비상계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 정청래도 불귀의 객이 되어 어디에서 시신도 찾지 못하고, 아까 봤던 혼령만 모시는 처지가 됐을지도 모른다"며 이같이 말했습니다.그는 "우리가 1980년 5월의 광주를, 12·3 비상계엄 내란을 철저하게 처벌하고 단죄하지 않는다면 또다시 이런 참극이 벌어질 것"이라며 "12·3 비상계엄 내란의 책임자를 철저하게 단죄하지 못한다면 언제 또다시 윤석열과 같은, 참혹한 짐승과도 같은 독재자가 다시 나타나서 대한민국의 헌법과 민주주의를 유린할지 모른다. 이 시점에서 끊어내야 한다"고 덧붙였습니다.그는 계엄을 사전 모의한 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관의 '수첩'을 거론하면서 "여러분은 그 '노상원 수첩'과 타협할 수 있나. 노상원 수첩과 악수할 수 있나"라고도 반문했습니다.정 대표의 이런 발언은 내란 정당으로 규정한 국민의힘과 대화를 할 수 없다는 기존 입장을 재확인한 겁니다.그는 8·2 전당대회 당 대표 당선 뒤 국민의힘을 야당이 아니라고 규정하면서 "내란 사과 없으면 대화도 없다"고 선언한 바 있습니다.오늘 정 대표를 비롯한 당 지도부는 국립18민주묘지를 참배한 뒤 전남도당에서 호남 현장 최고위원회 회의를 이어갔습니다.정 대표는 호남 지역 현안과 관련, "당내 호남발전특위에서 호남의 발전 방향을 당의 사업으로 정부에 건의하겠다"며 "호남인의 한이 조금이나마 풀릴 수 있도록 당 대표로서 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)