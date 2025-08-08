테슬라, AI 슈퍼컴퓨터 '도조'팀 해체…외부기술 의존도↑

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자

일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라가 자율주행을 위한 슈퍼컴퓨터 '도조'(Dojo) 담당 팀을 해체한다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.블룸버그는 소식통을 인용해 도조 팀을 이끌던 피터 배넌이 회사를 떠나기로 했으며, 머스크가 이 팀의 폐지를 명령했다고 전했습니다.보도에 따르면 도조 팀은 최근 새로 설립된 회사인 '덴서티AI'에 약 20명의 인력을 이미 뺏긴 상태였으며, 남아 있는 팀원들도 테슬라 내부의 다른 데이터센터·컴퓨터 프로젝트에 재배치되고 있습니다.이번 조치의 배경과 관련해 테슬라는 컴퓨팅 분야의 엔비디아와 AMD, 칩 제조 분야의 삼성전자 등 외부 기술 협력사들에 대한 의존도를 높일 계획이라고 블룸버그 소식통은 전했습니다.이번 결정은 테슬라의 자율주행 기술 개발 전략에 있어서 주요 전환점이 될 수 있다고 짚었습니다.도조 시스템은 테슬라가 자체 설계한 슈퍼컴퓨터로, 주행 보조 소프트웨어인 오토파일럿과 FSD(Full Self-Driving), 휴머노이드 로봇 옵티머스를 지원하는 머신러닝 모델을 훈련하는 데 사용됩니다.이 컴퓨터는 차량에서 수집된 데이터를 신속하게 처리해 회사의 알고리즘을 개선하는 역할을 해왔습니다.월가 분석가들은 도조가 테슬라의 핵심적인 경쟁 우위 요소가 될 수 있다고 평가해 왔습니다.한편 블룸버그는 곧 외부 공개를 준비 중인 회사 '덴서티AI'가 로봇공학과 인공지능(AI) 에이전트, 자동차 응용 분야 등에서 이용되는 AI 데이터센터를 구동할 칩과 하드웨어·소프트웨어를 개발 중이라고 보도했습니다.이 회사는 도조 팀의 전 수장이었던 가네시 벤카타라마난과 전 테슬라 직원인 빌 창 등이 설립했다고 블룸버그는 전했습니다.테슬라는 올해 전기차 판매 감소와 함께 핵심 인재들의 대량 이탈 문제도 겪고 있습니다.