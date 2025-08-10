[취재파일] SBS D포럼 11월 13일 개최…이 시대 중요한 화두를 찾다!

이미지 확대하기

SBS의 대표 지식 나눔 프로젝트 D포럼을 준비하는 미래부는 포럼 카운트다운에 돌입했습니다. (매년 수능 시즌에 개최되는 D포럼, 올해는 11월 13일 목요일 수능 당일 여러분과 함께합니다!) 올해로 21회를 맞은 D포럼은 우리 사회가 반드시 주목해야 할 화두를 매해 주제로 선정해 공론의 장을 마련해 왔습니다. 그렇다면 나라 안팎으로 변화무쌍한 2025년, 올해의 주제는 무엇일까요?SDF는 2025년 현재를 '제로 시대'로 규정하고자 합니다. '제로'는 단순히 성장률 0%의 역성장 위기만을 뜻하는 게 아닌데요. AI 기술로 일하는 방식 등 근본적인 변화가 불가피한 상황에서 판을 바꿔 다시 시작하는 '원점'이라는 의미를 담아 SDF2025 '제로 시대의 재설계: 다시 쓰는 혁신'이라는 주제로 이야기해 보고자 합니다. 먼저 아래의 주제문을 주의 깊게 읽어봐 주시기를 부탁드립니다.올해 SDF는 급변하는 세계 경제와 기술 환경 속에서 정부·기업·개인 모두가 '새로운 성장 전략'을 어떻게 다시 설계해야 하는지 함께 고민해 보고자 합니다. 고착화된 저성장 국면, 미·중 기술 패권 경쟁, 통상 불확실성, AI 대전환... 우리를 둘러싼 풍경은 하루가 다르게 바뀌고 있는데요. 이 거대한 전환의 길목에서 우리는 '제로'라는 현실을 출발점으로 삼아 이전과는 다른 방식으로 다시 시작할 수 있는 용기를 이야기해 보려 하는 겁니다. 자, 그렇다면 여러분은 SDF가 주목하는 올해의 키워드 중 어떤 것에 가장 눈길이 가나요? 미·중 패권부터 존재력, 시간 주권까지 여러분의 눈길을 멈추게 한 키워드가 뭔지 궁금합니다.자 그렇다면 제일 중요한 정보! SDF2025는 언제 어디서 할까요? 앞서 말씀드렸다시피 올해 SDF는 대학수학능력 시험 날인 11월 13일(목) 서울 DDP(동대문디자인플라자)에서 열립니다. 무엇보다 어떤 연사분들이 준비하고 있을지 라인업이 궁금하실 텐데요. 연사 및 SDF 참가 신청 등에 대한 정보는 SDF다이어리와 SDF 유튜브, 인스타 등 여러 채널을 통해 꾸준히 공유해 드리겠습니다.