트럼프, 저소득층 대성 태양광 지원 70억 달러 폐지

▲ 리 젤딘 EPA 청장

미국 환경보호청(EPA)이 '저소득층에 태양광 전력을 제공하기 위해 배정됐던 지원금을 없앴다고 AP통신이 보도했습니다.AP에 따르면 EPA는 저소득층 90여만 가구의 전기 요금 부담 완화 목적으로 배정된 70억 달러, 9조 7천억 원 규모의 지원금을 폐지한다고 발표했습니다.이 지원금은 조 바이든 행정부 시절 청정에너지로의 전환을 위해 마련된 '모두를 위한 태양광' 프로그램의 일환으로, 70억 달러 중 5천300만 달러, 730억 원만 집행돼 대부분이 남아 있는 상태입니다.리 젤딘 EPA 청장은 "EPA는 쓸데없는 짓을 계속하기 위한 권한도 없고 자금도 없다는 것이 핵심"이라며 "도널드 트럼프 대통령의 EPA는 '모두를 위한 태양광'을 영원히 끝내버리고 미국 납세자들의 70억 달러를 또 절약했다"고 덧붙였습니다.'모두를 위한 태양광' 프로그램 마련에 앞장섰던 버니 샌더스 상원의원은 "치솟는 에너지 비용으로 집집마다 고통받고 지구가 말 그대로 불타오르고 있는 시점에 이 프로그램을 파괴하는 건 잘못된 정도가 아니라 미친 짓"이라며 "프로그램을 유지하기 위해 맞서싸울 것"이라고 밝혔습니다.상원 환경위원회 셸던 화이트하우스 민주당 간사도 "전기요금을 대폭 인상하고 전력망 안전성을 떨어뜨리는 조치"라며 "트럼프는 또 화석연료 업계의 거액 기부자들을 우선시하고 있다"고 비판했습니다.트럼프 대통령은 재집권 이후 화석연료 규제를 완화하고 청정에너지 전환에 제동을 거는 정책을 잇따라 추진했습니다.EPA는 최근 온실가스가 인류의 건강을 위협한다는 결론으로 광범위한 규제 정책의 기초가 된 2009년 '위해성 판단'도 폐지하겠다고 발표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)