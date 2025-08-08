"허리 아파요" 주사 맞고 사망?…이상 증세 환자 속출 [D리포트]

강릉의 한 의료기관에서 허리 통증 완화 시술을 받은 뒤 이상 증세를 보인 환자가 속출하고 있습니다.



7월 한 달간 동일 시술을 받은 444명을 조사한 결과, 지난 4일 8명을 시작으로 5일 4명, 6일 6명 등 모두 18명으로 환자가 늘었습니다.



이들은 대부분 통증과 두통, 의식 저하와 발열 등의 이상 증세를 호소했습니다.



18명 중 11명은 혈액이나 뇌척수액에서 황색포도알균이 검출됐고, 나머지 7명은 조사 중 입니다.



이들 중 4명은 중환자실, 11명은 일반 병실에 입원 중이며, 60대 1명이 숨졌는데 아직 사인과 시술의 연관성은 밝혀지지 않았습니다.



해당 의료 기관은 휴진에 들어갔고, 이상 환자는 주로 60대 이상이 많은 걸로 파악됐습니다.



강원자치도와 강릉시는 7월에 이어 6월에 동일 시술을 받은 219명에 대한 이상 증상 조사에도 나섰습니다.



보건당국은 환자들이 허리 통증 완화 시술 과정 등 언제 어떤 경로로 황색포도알균에 감염됐는지를 역학 조사하고 있습니다.



강릉시도 지역 의료기관들과 의료 협의체를 구성하고 이상 증상자에 대한 진료 협력 체계를 유지하고 있습니다.



또 역학 조사 결과가 나오는 대로 해당 의료기관에 대한 행정 처분이나 수사 의뢰도 검토할 계획입니다.



