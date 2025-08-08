미 국무 "김여정 담화 주목…트럼프도 대북 협상 의지"

<앵커>



미 국무부 고위 관료가 북한의 핵보유국 지위를 인정하라는 최근 김여정 부부장의 대미 담화를 주목하고 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령이 북미 정상회담에서 합의한 목표를 달성하려는 의지가 있다며 북한과의 대화 가능성도 거듭 내비쳤습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



세스 베일리 미 국무부 동아태국 부차관보 대행은 먼저 이재명 정부에 대해 북한과 대화의 의지를 보여주며 한반도 긴장 완화를 위한 의미 있는 조치를 하고 있다고 평가했습니다.



그러면서 최근 김여정 북한 노동당 부부장의 발언을 관심 있게 보고 있다고 힘줘 말했습니다.



[세스 베일리/국무부 동아태국 부차관보 대행 : 김여정 노동당 부부장의 최근 담화를 포함한 북한 지도부의 고위급 성명을 주목합니다.]



이어 지난 2018년 6월 싱가포르 북미 정상회담에서 합의한 북미 공동성명을 언급하며 트럼프 대통령이 북한과 협상에 나설 의지가 있다고 강조했습니다.



[세스 베일리/국무부 동아태국 부차관보 대행 : 트럼프 대통령은 두 번째 임기를 시작한 뒤 목표 달성을 위해 북한과 협상에 참여할 의지를 분명히 밝혔습니다.]



김여정 부부장은 지난달 말 담화에서 북한의 핵보유국 지위를 인정한다는 전제로 미국에 다른 접촉 통로를 모색해 보는 게 좋을 거라고 밝혔습니다.



북한의 완전한 비핵화가 한미 정부의 공동의 목표인 상황에서 미국이 북한을 핵보유국으로 인정할 가능성은 낮습니다.



하지만 북한이 협상의 여지를 열어뒀다는 점에서 트럼프 정부가 북한과의 대화에 응할 용의가 있다는 점을 강조한 것으로 해석됩니다.



이와 함께 베일리 부차관보 대행은 한미 관세 협상 타결로 한미 양국이 동맹의 현대화에 대한 헌신을 공유하고 있다고 밝혔습니다.



한미 정상회담에서 주한미군의 역할 변화가 주요 의제가 될 거라는 것을 시사한 것으로 해석됩니다.



