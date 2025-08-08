1. "증거인멸 우려" 구속영장…주가조작 등 3대 혐의



김건희 특검팀이 김건희 여사에 대해 도이치모터스 주가조작 등 '3대 의혹'과 관련한 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 영장 심사는 12일인데, 구속 영장이 발부되면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 헌정 사상 초유의 사례가 됩니다.



2. 윤 체포 또 무산…"완강한 거부에 부상 우려"



윤석열 전 대통령에 대한 특검팀의 두 번째 체포영장 집행시도가 무산됐습니다. 교도관 10여 명이 강제로 끌어내려했지만 완강히 저항해 중단했는데, 특검팀은 조사 없이 기소하는 방안을 검토하고 있습니다.



3. 조국 부부·조희연, 광복절 특사 후보군…12일 확정



올해 광복절 특사 후보군에 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 조희연 전 서울시 교육감이 포함됐고, 이화영 전 경기도 평화 부지사는 빠졌습니다. 최종 특사 대상은 12일 국무회의를 거쳐 이재명 대통령이 확정합니다.



4. "김여정 담화 주목…트럼프도 대북 협상 의지"



미 국무부 고위 관료가 북한의 불가역적인 핵보유국 지위를 인정하라는 최근 김여정 부부장의 대미 담화를 주목하고 있다고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에서 합의한 목표를 달성하려는 의지가 있다며 북한과의 대화 가능성도 내비쳤습니다.