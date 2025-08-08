우크라, 미·러 정상회담 소외 경계…젤렌스키 "유럽 참여해야"

▲ 왼쪽부터 트럼프, 젤렌스키, 푸틴

우크라이나 전쟁 관련 미국·러시아 정상회담이 예정된 가운데 우크라이나는 자국과 유럽이 평화 과정에서 소외될 가능성을 경계하는 모양새입니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 7일(현지시간) 유럽 정상들과 연쇄 통화를 하고 유럽의 참여가 필요하다는 데 의견을 모았다고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 통화 소식을 전하며 "우리는 종전의 매개변수가 향후 수십 년 유럽의 안보 지형을 형성할 것이라는 견해를 공유한다"고 말했습니다.그는 "전쟁은 유럽에서 일어나고 있고 유럽연합(EU) 가입 협상 중인 우크라이나는 유럽의 일부분"이라며 "따라서 유럽은 (우크라이나 평화) 관련 과정에 참여해야 한다"고 강조했습니다.이어 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 통화에서도 "우리는 유럽의 핵심 안보 현안에 관한 공통된 유럽의 견해가 필요하다는 동등한 시각"이라며 "유럽과 미국이 취할 조치 하나하나에 현재, 그리고 장기적으로 많은 것이 달려 있다"고 말했습니다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 통화에서는 "도널드 트럼프 미국 대통령과 (지난 6일 나눈) 대화와 현재 외교적 옵션에 대해 설명했다"며 "우크라이나는 실질적이고 공정한 종전을 추구한다"고 말했습니다.그러면서 "통합된 유럽이 우크라이나와 관련된 모든 과정에 참여해야 한다는 우르줄라(폰데어라이엔 위원장)의 명확한 시각에 감사하다"며 "EU는 전후 재건에 주요 역할을 할 것이고 이는 수십 년 만에 유럽 최대 규모의 경제 프로젝트가 될 것이므로 유럽의 목소리는 외교에서 들릴 것"이라고 덧붙였습니다.젤렌스키 대통령이 우크라이나 평화 과정에서 '유럽의 참여'를 강조한 것은 내주로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담에서 우크라이나의 입장이 배제될 것을 우려하기 때문으로 보입니다.미국은 러시아에 젤렌스키 대통령도 참여하는 3자 회담을 제안했으나 푸틴 대통령은 "그런 조건을 조성하려면 아직 갈 길이 멀다"며 사실상 거부 의사를 밝혔습니다.영국 일간 가디언은 "푸틴과 트럼프 대통령이 다른 사람이 없는 회담장에서 우크라이나와 관련된 합의를 시도할 수 있다는 전망은 우크라이나와 유럽 주요국을 놀라게 할 것으로 전망된다"고 지적했습니다.이미 우크라이나와 유럽은 트럼프 취임 직후인 올해 2월부터 미국과 러시아가 직접 접촉하며 유럽을 '패싱' 하는 것을 경험했습니다.다만, 그동안 휴전 또는 종전 협상에 진척이 없었고 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 요지부동에 불만을 터뜨리며 우크라이나와 유럽의 목소리를 좀 더 반영하는 모습을 보여온 만큼 취임 초기와는 상황이 다소 달라졌습니다.젤렌스키 대통령은 이날 오후 "안보 보좌관들이 온라인 회의를 열어 우크라이나, 유럽 전체, 미국까지 우리의 공동 견해를 조율할 것"이라고 말했습니다.우크라이나에서는 푸틴 대통령이 미국과 정상회담을 우크라이나에 아무것도 양보하지 않고 전쟁을 장기화하는 수단으로 삼을 것이라는 우려가 많습니다.우크라이나 국가전략연구소의 미콜라 비엘리에스코우는 로이터 통신에 미국의 정상회담 제안은 "러시아에 고립에서 벗어나 동등한 대화 기회를 주는 듯한 인상"이라며 "러시아는 실제 아무런 양보 없이 회담 자체를 협상에 열려 있다는 증거로 내세울 것"이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)