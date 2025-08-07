[8뉴스 예고] 김건희 여사 구속영장 청구…"증거인멸 우려"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 김건희 여사 구속영장 청구…"증거인멸 우려"



김건희 특검팀이 김건희 여사 소환 하루 만에 구속영장을 전격 청구했습니다. 구속영장엔 주가조작과 공천 개입, 건진법사 청탁 의혹과 함께 증거 인멸 우려가 크다는 내용이 담겼습니다.



2. 윤 체포영장 집행 또 무산…"완강히 저항"



윤석열 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 집행 시도가 또 무산됐습니다. 앞서 수의를 입지 않고 조사를 거부했던 윤 전 대통령은 이번엔 의자에 앉아 물리력 행사에 격렬히 저항했습니다.



3. 15% 상호 관세 발효…"25일 한미 정상회담"



오늘(7일) 오후 1시부터 미국 상호관세가 본격 시행돼, 미국으로 수출하는 우리 제품에 15%의 관세가 부과되기 시작했습니다. 이재명 대통령은 오는 25일쯤 트럼프 미국 대통령과 만나 관세 협상의 구체적인 내용과 '동맹 현대화' 등을 논의할 예정입니다.



4. 조국 '광복절 특사' 될까…이 대통령 결단은?



이재명 정부의 첫 특별사면 대상자를 가리기 위한 법무부 사면심사위원회가 열렸습니다. 조국 전 조국혁신당 대표가 심사 명단에 포함된 걸로 알려진 가운데, 이 대통령의 최종 결단에 관심이 집중되고 있습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.