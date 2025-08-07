민주 "모든 수단으로 강력 조치"…이춘석 복당 가능성 차단

▲ 이춘석 의원

더불어민주당이 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹에 따른 여론 악화를 차단하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.이른바 대주주 기준 논란으로 여론이 일부 악화한 상황에서 국민의힘이 '이춘석 특검'까지 요구하며 전방위 공세에 나서자 당 차원의 선제적 조치를 부각하면서 대응에 나섰습니다.민주당은 중앙당 윤리심판원 회의를 열고 이 의원에 대한 제명 징계 사유를 확인했다고 밝혔습니다.금융실명법 위반 소지 등 중대 비위가 확인됐다는 취지입니다.이 의원이 이미 민주당을 탈당한 만큼 실제 당원 제명은 불가능하지만, 징계에 해당하는 사유가 있음을 공식화함으로써 향후 복당 가능성을 사실상 차단한 것입니다.민주당은 의혹이 제기된 지난 5일 이 의원의 탈당 의사를 공개했다가 다음날인 6일 오전 제명을 통해 당적을 박탈하겠다고 밝힌 바 있습니다.이와 관련, 박수현 수석대변인은 이날 SBS 라디오에서 이 의원 논란과 관련해 "당에서는 제명, 윤리심판원 조사 등 할 수 있는 모든 수단을 다 동원해서 가장 강력한 조치를 하고 있다"고 말했습니다.박 수석대변인은 "정청래의 민주당과 이재명 정부가 이런 국민 눈높이에 맞지 않는 일이 벌어졌을 때 어떻게 대응하는가, 그 태도는 국민과 함께 새롭게 써나갈 필요가 있는 것"이라고 덧붙였습니다.민주당에서는 나아가 이 의원에 대한 체포동의안이 제출될 경우 협조 가능성에 대한 언급까지 나오고 있습니다.한준호 최고위원은 MBC 라디오에서 이 의원의 혐의가 밝혀져 국회로 체포동의안이 넘어올 경우 대응 방향에 관한 질문에 "인정에 이끌려서 처리하지 않을 거라는 건 확실하게 말씀드릴 수 있다"고 답했습니다.그는 그러면서 통일교 등으로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원을 겨냥해 국민의힘이 제명 조치를 하라고 압박했습니다.민주당은 국회 윤리특별위원회에 권 의원을 제소하기로 했습니다.국민의힘이 이 의원 사태를 권력형 게이트로 규정하고 공세에 나서면서 '개혁입법' 추진을 위한 동력 약화가 우려되자 적극적으로 맞대응에 나선 모습입니다.(사진=연합뉴스)