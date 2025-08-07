여자축구 대표팀, 피파랭킹 21위 유지

▲ 지난 7월 16일 수원월드컵경기장에서 열린 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 여자부 대한민국 대 대만 경기. 2 대 0으로 승리하며 우승한 대한민국 대표팀이 트로피를 들고 기뻐하고 있다.

여자축구 대표팀이 국제축구연맹 피파랭킹 21위를 유지했습니다.대표팀은 피파가 오늘 발표한 여자 랭킹에서 랭킹 포인트 1,778.85점으로 21위를 기록했습니다.지난 6월 발표된 21위와 동일합니다.올해 첫 발표인 3월 랭킹보단 여전히 두 단계 낮은 순위입니다.대표팀은 지난달 동아시안컵에서 중국, 일본과 비기고, 대만을 2대 0으로 꺾으며 우승했습니다.랭킹 최상위권에선 스페인이 '최강' 미국을 2위로 끌어내리고, 지난해 6월 이후 1년 2개월 만에 1위를 탈환했습니다.스웨덴이 세 계단 올라 3위에 올랐고, 잉글랜드도 4위로 한 계단 상승했습니다.독일은 5위로 두 계단 밀려났습니다.아시아축구연맹 소속 국가 중 가장 순위가 높은 일본은 8위로 한 단계 낮아졌습니다.북한은 10위, 호주가 15위, 중국이 16위에 자리했습니다.(사진=연합뉴스)