여자축구 대표팀, 피파랭킹 21위 유지

▲ 지난 7월 16일 수원월드컵경기장에서 열린 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 여자부 대한민국 대 대만 경기. 2 대 0으로 승리하며 우승한 대한민국 대표팀이 트로피를 들고 기뻐하고 있다.
여자축구 대표팀이 국제축구연맹 피파랭킹 21위를 유지했습니다.
대표팀은 피파가 오늘 발표한 여자 랭킹에서 랭킹 포인트 1,778.85점으로 21위를 기록했습니다.
지난 6월 발표된 21위와 동일합니다.
올해 첫 발표인 3월 랭킹보단 여전히 두 단계 낮은 순위입니다.
대표팀은 지난달 동아시안컵에서 중국, 일본과 비기고, 대만을 2대 0으로 꺾으며 우승했습니다.
랭킹 최상위권에선 스페인이 '최강' 미국을 2위로 끌어내리고, 지난해 6월 이후 1년 2개월 만에 1위를 탈환했습니다.
스웨덴이 세 계단 올라 3위에 올랐고, 잉글랜드도 4위로 한 계단 상승했습니다.
독일은 5위로 두 계단 밀려났습니다.
아시아축구연맹 소속 국가 중 가장 순위가 높은 일본은 8위로 한 단계 낮아졌습니다.
북한은 10위, 호주가 15위, 중국이 16위에 자리했습니다.
(사진=연합뉴스)