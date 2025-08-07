의료계 "전공의 복귀 길 열려 환영"…인기과 쏠림 심화 우려도

▲ 전공의협의회

의료계는 정부가 사직 전공의 복귀 문을 열어준 것에 환영 입장을 밝히면서도 초과 정원 인정 등에 따른 수련병원들의 부담과 혼란에 대한 정부의 지원이 필요하다고 말했습니다.전공의 복귀가 피부과, 성형외과, 안과 등 이른바 '비필수 인기과' 위주로 이뤄져 쏠림이 심화할 것이라는 우려도 나왔습니다.김성근 대한의사협회 대변인은 "힘겨운 시간을 보낸 전공의들이 돌아올 길이 열리게 돼 기쁘게 생각한다"며 "수련 당사자들이 모인 협의체의 결론을 존중한다"고 밝혔습니다.보건복지부는 오늘(7일) 대한전공의협의회, 대한수련병원협의회, 대한의학회 등과 수련협의체 회의를 열고 하반기 전공의 모집 방안을 확정했습니다.정부는 지난해 사직한 전공의들이 원래 근무하던 병원에 복귀할 경우 병원에서 자율적으로 정원을 결정하되 초과 정원이 발생하면 인정해주기로 방침을 정했습니다.미필 전공의들이 복귀하면 최대한 수련 후에 입영할 수 있도록 배려해 주고, 수련 중 입영하는 전공의에 대해선 원 병원 복귀를 보장해 주기로 했습니다.사직 전공의들의 자리를 최대한 보전해 주기로 한 것인데, 경우에 따라 수련병원들이 필요한 인원보다 더 많은 인원을 뽑을 수도 있기 때문에 의료계에선 이에 따른 운영상의 혼란이나 인건비 부담에 대한 지원이 필요하다는 요구도 나왔습니다.서울시의사회는 성명을 내고 "복지부는 정원만 허용하고 채용은 수련병원이 결정하라는 식으로 병원과 학회, 전공의 개인에게 부담을 전가하고 있다"고 비판하기도 했습니다.김성근 의협 대변인은 이번 결정에 대해 "각 수련병원에 대한 지원책이 명시되지 못한 점은 아쉽지만, 다음 단계에서 잘 논의될 것으로 생각한다"고 말했습니다.이번 하반기 모집을 통해 전공의들의 인기과나 수도권 쏠림이 더 심화할 것이라는 우려도 나옵니다.이미 지난해와 올해 상반기 수련을 새로 시작한 전공의나 중도 복귀한 사직 전공의들이 수도권, 비필수과에 상대적으로 더 많이 간 상황입니다.