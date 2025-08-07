민주 "이춘석 차명 거래…AI주식 거래 이해충돌 소지"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 8월 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 차명 주식 거래 의혹으로 탈당한 이춘석 전 국회 법사위원장에 대한 제명 결정을 발표하고 있다.

차명 주식 거래 의혹으로 자진 탈당한 이춘석 민주당 의원이 차명으로 주식을 거래했다는 민주당 윤리심판원의 판단이 나왔습니다.한동수 당 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 윤리심판원 회의를 마친 뒤 "이 의원 행위는 공직자의 성실 의무를 위반하고 금융실명법을 위반한 소지가 있어 매우 중차대한 비위 행위"라고 밝혔습니다.그는 "이 의원이 국정기획위원회에서 경제2분과장을 맡고 있으면서 인공지능(AI) 관련주를 거래한 것은 이해충돌 문제의 소지가 있다"며 "조사 결과 이 의원이 윤리 규범상 이해충돌 방지 회피 의무도 위반한 것으로 확인, 판단했다"고 말했습니다.'이 의원은 차명거래를 부인하지 않았느냐'는 취재진의 질문에 한동수 당 윤리심판원장은 "그런 진술도 있다는 걸 고려해서 언론 기사와 윤리심판원 내부 조사 결과, 당 내부 자료 등을 전체적으로 살펴서 결정했다"고 설명했습니다.그는 국정기획위 경제2분과장이었던 이 의원이 정부의 인공지능(AI) 국가대표 프로젝트 당일에 해당 프로젝트 참여 기업의 주식을 거래한 것과 관련, 거래 시점이 발표 전인지 후인지를 묻는 말에는 "그것은 수사기관에서 수사로 밝힐 사안"이라고 했습니다.윤리심판원은 이 의원의 행위가 당 윤리규범상 청렴·성실·품위유지 의무를 위반한 것으로 판단하고, 당원자격 심사위원회에 제명 징계사유 확인 결정문을 통지하기로 했습니다.윤리심판원은 이춘석 의원실 차모 보좌관에 대해서도 같은 이유로 제명 징계사유를 확인했다고 밝혔습니다.차 모 보좌관은 이 의원의 차명이 아니냐는 의혹이 제기된 주식 계좌의 소유주로 알려진 인물입니다.앞서 이 의원은 지난 5일 국회 본회의장에서 보좌관 명의로 주식을 차명 거래했다는 의혹을 받자 정청래 대표에게 자진 탈당 의사를 밝혔습니다.정 대표는 이후 하루 뒤인 6일 이 의원에 대해 최고 수위 징계인 제명(당적 박탈) 방침을 밝혔습니다.윤리심판원의 이번 판단은 이 의원이 당원 제명에 해당하는 사유가 확인됐음을 공식적으로 확인한 것입니다.이 의원이 탈당했기 때문에 실질적인 조치는 불가능하지만, 이 의원의 행위가 제명 사유에 해당하는 만큼 복당 가능성은 차단됐습니다.(사진=연합뉴스)