긴급 의총 소집한 국민의힘…'이춘석 게이트 특검법' 당론 발의

▲ 더불어민주당 탈당한 이춘석 의원

국민의힘은 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 차명주식 매매 의혹을 권력형 금융 범죄인 '이춘석 게이트'로 규정하고 이를 수사하기 위해 특검을 임명하는 법안을 당론으로 발의했습니다.국민의힘은 오늘 오후 3시, 국회 긴급 의원총회를 열고 '이춘석 등 국정기획위원회의 차명계좌를 통한 미공개 정보 이용 등 불공정거래 행위의 진상규명을 위한 특검법'을 자당 의원 107명 명의로 국회에 제출했습니다.수사 대상은 이 의원을 비롯해 국정기획위 소속 위원과 전문·실무위원의 미공개 정보 이용행위, 국회의원 전원의 차명 재산 관련 위법 행위 여부 등입니다.특검은 총 205명 규모로 구성하고, 수사 기간은 최장 170일로 정했습니다.여당인 민주당은 특검 추천권에서 배제하고 야당이 추천하도록 하는 내용도 담겼습니다.송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 긴급 의총에서 "이번 사태는 단순한 개인의 일탈에 그치는 것이 아닌 이재명 정부의 대규모 국책 사업에 연루된 중대한 권력형 금융 범죄 게이트"라고 말했습니다.이어 "이 의원이 그 주식들을 언제 매입했는지, AI 국가대표 사업 결정에 어떤 영향을 미쳤는지, 관련 내부 정보를 얼마나 알고 있었는지, 내부 정보를 알고 투기에 뛰어든 사람이 과연 이 의원 혼자뿐이었는지 국민들은 그게 궁금한 것"이라며 특검을 통해 자금 출처도 규명해야 한다고 촉구했습니다.