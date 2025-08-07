김윤덕, 가덕도신공항 현장 방문…"신속한 재추진 방안 찾겠다"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 이윤상 건설공단 이사장이 7일 부산 강서구 가덕신공항 부지를 둘러보고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관은 오늘(7일) 추진에 난항을 겪는 부산 가덕도신공항과 관련해 "충분한 안전성과 품질을 확보하면서도 신속하게 재추진할 수 있는 방안을 적극 모색하겠다"고 말했습니다.국토부에 따르면 김 장관은 이날 부산 강서구 가덕도 대항전망대와 새바지항 등 공항 건설 예정지를 찾아 현장 여건을 둘러보고 이같이 밝혔습니다.가덕도신공항은 부지 조성 공사의 우선협상대상자였던 현대건설이 '무리한 공기 단축 요구를 받아들일 수 없다'며 지난 5월 공사 불참을 선언해 진행이 중단된 상황입니다.김 장관은 사업 재추진을 위한 정상화 방안을 마련하기 위해 지역과 현장의 다양한 의견을 수렴하기 위해 현장을 찾았습니다.김 장관은 이재명 대통령이 지난달 25일 부산 지역발전 간담회에서 언급한 '가덕도 신공항이 좌초되지 않게, 지연되지 않게 하겠다'는 약속을 거듭 강조하며 "이를 위해 그간의 사업 추진 과정에서 나타난 문제점을 되돌아보고, 실현할 수 있는 정상화 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요할 것"이라고 말했습니다.김 장관은 또 이날 강서구 가덕도신공항건설공단을 찾아 공항 건설·사업 관리 전문가들과 간담회를 열고 부지 조성공사 추진 방향, 조류 충돌 방지 등 안전 관련 사항, 통합적인 사업관리 체계 등 다양한 내용을 논의했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)