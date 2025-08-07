뉴스

'일부 시설물 탈락' 대전 한화생명볼파크…위험요인 17건 확인

배정훈 기자
작성 2025.08.07 17:05 조회수
▲ 대전 한화생명 볼파크

대전시는 일부 시설물이 떨어지는 등의 사고가 발생한 한화생명 볼파크의 긴급 안전점검을 한 결과 17건의 위험 요인을 확인했다고 오늘 밝혔습니다.

앞서 대전시는 지난달 28일부터 최근까지 야구장 시공사인 계룡건설과 한화 이글스 관계자 등 30여 명과 야구장 시설을 점검했습니다.

점검단은 지난달 27일 야구장에서 안내판 일부가 떨어진 것과 관련해 낙하 위험물과 조형물, 부착물 등을 집중적으로 확인했습니다.

점검 결과 간판 등 17개 부착물의 연결 상태 등이 불량한 것으로 나타났습니다.

시는 이 가운데 14개 부착물을 즉시 보수·보강했습니다.

야구장 4층에 있는 안내판 3개는 바람에 떨어질 수 있는 위험성을 감안해 모두 철거했습니다.

대전시는 다음 주부터 한화 이글스 측과 협의해 3개월가량 소요되는 정기 점검에 나설 계획입니다.

다만 한화 이글스 측에 야구장 관리주체를 넘기는 부분에 대해서는 법률 검토와 야구단과의 조율을 통해 추후 결정한다는 방침입니다.

대전시 관계자는 "관리주체를 놓고 성급하게 이야기하는 것보다 관중들이 안전하게 야구 관람을 할 수 있는 시설을 만들도록 시에서 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
