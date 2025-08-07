'일 안 하면 먹지 말라'…소림사 개혁 바람에 승려 30여 명 이탈설

▲ 소림사 신임 주지 스인러

중국 무술 쿵푸 발원지로 알려진 중국 허난성 소림사 주지가 횡령과 사생활 문제로 당국에 체포된 뒤 사찰에 거센 개혁의 바람이 불고 있습니다.중국 현지매체들에 따르면 전 주지 스융신 사태 이후 백마사 주지였던 스인러가 지난달 29일 새로 주지로 임명된 뒤 개혁안을 잇달아 내놨습니다.스인러는 고가의 향 판매, 공연, 기념품 사업 등 소림사의 수익을 책임졌던 모든 상업 활동을 중단시켰습니다.돈을 내지 않고도 향을 피울 수 있게 됐고, QR코드를 이용한 전자 시주함은 치워졌습니다.또 새벽 기상, 오전 농사 노동, 휴대전화 사용 금지, 주말 외출 제한 등의 수행 규율을 강화했습니다.중국 당나라 때부터 전해 내려온 '일하지 않으면 먹지도 말라'는 뜻의 '일일부작 일일불식' 수행 원칙도 되살렸습니다.견디지 못한 소림사 승려와 직원 등 30여 명이 단체로 사찰을 떠났다는 소문이 온라인 등에서 퍼졌지만 사찰 측은 승려들의 이탈에 대해 들은 바 없다고 밝혔습니다.(사진=계면신문 캡처, 연합뉴스)