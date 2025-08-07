이 대통령 "베트남과 AI 등 경제협력 질적 고도화 이룰 것'

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(7일) 한국과 베트남의 관계와 관련해 "기존의 교역·투자 중심의 협력에 더해 국책 인프라, 과학기술, 인재 양성 등 미래 전략 분야의 협력으로 한 단계 도약하게 될 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 공개된 베트남 국영통신사 VNA와의 서면 인터뷰에서 "이제 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술산업과 서비스, 콘텐츠 등 미래산업으로 경제협력의 질적 고도화를 이뤄야 할 때"라며 이같이 말했습니다.이 대통령은 양국의 경제 협력과 관련해 "양국의 공동 목표라 할 수 있는 '2030년까지 교역액 1천500억 달러 달성'을 실현하기 위해 함께 노력하겠다"고 밝혔습니다.이어 "(베트남의 국가 비전 달성에) 한국이 신뢰할 수 있는 파트너가 돼 함께 도약할 것"이라며 "원전, 고속철도 등 인프라 분야와 과학기술, 첨단 산업 분야가 중추적 역할을 맡게 될 것"이라고 전했습니다.한국과 베트남의 민간 인적 교류와 관련해서는 "혹시 베트남 국민들께서는 '경기도 다낭시'라는 말을 들어보셨느냐"고 언급하기도 했습니다.이는 베트남 다낭을 찾은 한국인 여행객들이 너무 많아 한국과 분간하기 어려울 정도라는 의미로 붙여진 별칭입니다.이어 이 대통령은 "관광객의 일회성 방문을 넘어 양국에는 10만 가구에 달하는 한-베트남 다문화 가정이 있다"며 "한국과 베트남이 결혼으로 맺어진 '사돈의 나라'라는 뜻"이라고 말했습니다.베트남 축구 국가대표팀을 지휘한 박항서 전 감독과 김상식 감독의 사례를 민간 교류의 모범이라고 예를 들기도 했습니다.이 대통령은 이 같은 사례와 한국의 베트남 근로자들을 '든든한 민간 외교관'이라 칭하며 "최근 국무회의에서도 베트남 근로자들에게 인센티브를 주자는 취지의 지시를 내린 바 있다"고 소개했습니다.또 "더 많은 베트남 근로자가 한국에서 건강하고 안전하게 일할 방안을 계속 강구하겠다"며 "다문화 가정의 안정적 체류와 복지를 위해 필요한 지원을 잊지 않을 것"이라고 밝혔습니다.