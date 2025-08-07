뉴스

민주, 김건희 구속영장 청구에 "사필귀정, 지극히 상식적"

손기준 기자
작성 2025.08.07 16:19 조회수
민주, 김건희 구속영장 청구에 "사필귀정, 지극히 상식적"
▲ 김건희 여사

민주당은 오늘(7일) 특검이 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구한 것에 대해 "지극히 상식적인 결정"이라고 봤습니다.

박수현 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "김건희 씨의 구속은 전례를 따질 문제가 아니라, '법 앞의 평등'이라는 헌법적 대원칙의 문제"라며 이같이 밝혔습니다.

그러면서 "대통령 부인이라는 이유로 예외가 주어져선 안 된다"며 "구속 사유가 충분하다면 누구든 법 절차에 따라 구속되고 수사를 받아야 한다"고 전했습니다.

이어 "이번 구속영장 청구는 너무도 당연한 사법 조치로, 국민은 법원이 오직 법과 증거에 따라 정의롭게 판단해 주기를 바라고 있다"며 법원의 구속영장 발부를 촉구했습니다.

한정애 정책위의장은 SNS에 "인과응보, 사필귀정"이라는 말을 남겼습니다.

민주당은 어제 김 여사가 특검에 출석하면서 자신을 '아무것도 아닌 사람'이라고 발언한 것에 대해서도 강하게 비판했습니다.

한준호 최고위원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "사실 'V0''까지 불렸던 사람 아닌가"라며 "실은 아무것도 아닌 사람이 아니라 전체적인 의혹의 핵심"이라고 지적했습니다.
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
