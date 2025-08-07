이 대통령 "'경기도 다낭시' 들어보셨나…베트남은 사돈의 나라"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 한국과 베트남의 관계와 관련해 "기존의 교역·투자 중심의 협력에 더해 국책 인프라, 과학기술, 인재 양성 등 미래 전략 분야의 협력으로 한 단계 도약하게 될 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘 공개된 베트남 국영통신사 VNA와의 서면 인터뷰에서 "이제 인공지능을 비롯한 첨단기술산업과 서비스, 콘텐츠 등 미래산업으로 경제협력의 질적 고도화를 이뤄야 할 때"라고 말했습니다.이 대통령은 양국의 경제 협력과 관련해 "양국의 공동 목표라 할 수 있는 '2030년까지 교역액 1천500억 달러 달성'을 실현하기 위해 함께 노력하겠다"고 밝혔습니다.이어 "한국이 신뢰할 수 있는 파트너가 돼 함께 도약할 것"이라며 "원전, 고속철도 등 인프라 분야와 과학기술, 첨단 산업 분야가 중추적 역할을 맡게 될 것"이라고 전했습니다.한국과 베트남의 민간 인적 교류와 관련해서는 "혹시 베트남 국민들께서는 '경기도 다낭시'라는 말을 들어보셨느냐"고 언급했습니다.이는 베트남 다낭을 찾은 한국인 여행객들이 너무 많아 한국과 분간하기 어려울 정도라는 의미로 붙여진 별칭입니다.이어 이 대통령은 "관광객의 일회성 방문을 넘어 양국에는 10만 가구에 달하는 한-베트남 다문화 가정이 있다"며 "한국과 베트남이 결혼으로 맺어진 '사돈의 나라'라는 뜻"이라고 말했습니다.베트남 축구 국가대표팀을 지휘한 박항서 전 감독과 김상식 감독의 사례를 민간 교류의 모범이라고 치켜세우기도 했습니다.이 대통령은 한국의 베트남 근로자들을 '든든한 민간 외교관'이라 칭하며 "최근 국무회의에서도 베트남 근로자들에게 인센티브를 주자는 취지의 지시를 내린 바 있다"고 소개했습니다.또 "더 많은 베트남 근로자가 한국에서 건강하고 안전하게 일할 방안을 계속 강구하겠다"며 "다문화 가정의 안정적 체류와 복지를 위해 필요한 지원을 잊지 않을 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 "경제협력을 넘어 국제외교 무대에서도 양국은 미래를 향해 함께 나아갈 포괄적 동반자"라며 "한반도의 평화와 비핵화가 더는 한반도만의 문제가 아닌 만큼, 화해와 협력의 남북 관계로 전환하는 과정에서 베트남은 빠질 수 없는 중요한 파트너"라고 강조했습니다.그러면서 "아시아태평양경제협력체, APEC을 비롯한 다자무대에서도 양국이 서로 겪은 경험을 공유하며 활발히 협력해 나갈 수 있기를 희망한다"고 말했습니다.이번 인터뷰는 럼 베트남 공산당 서기장이 오는 10일부터 3박 4일간의 일정으로 방한하는 것을 계기로 이뤄졌습니다.이 대통령은 "럼 서기장의 방한은 국민주권정부가 맞이하는 첫 번째 외빈행사이자 국빈 행사"라며 "양국 간 '포괄적 전략 동반자 관계'를 미래지향적으로 발전시키겠다는 저와 우리 정부의 의지가 강력하다는 것을 보여주는 방증"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)