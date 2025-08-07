캐나다 산불 방화 용의자는 '새'…고압선에 물고기 떨어뜨려

▲ 새가 떨어뜨린 물고기로 화재 발생

캐나다에서 상공을 날던 새가 부리에 물고 있던 물고기를 고압선 위로 떨어뜨리는 바람에 큰 산불이 발생했습니다.현지시간 6일 미국 CBS 방송에 따르면 지난달 30일 캐나다 브리티시컬럼비아주 애슈크로프트 인근 들판에서 산불이 발생했습니다.지역 소방대원들이 출동해 불길은 잡혔지만 이날 화재로 애슈크로프트는 한때 정전을 겪었습니다.이후 애슈크로프트 소방서의 페이스북에는 "오늘 왜 정전이 발생했는지 궁금한가요"라는 공지글이 올라왔습니다.공지에 따르면 이번 화재는 인근 강에서 물고기를 잡아서 날아가던 물수리가 고압선에 이를 떨어뜨리면서 발생한 것으로 조사됐습니다.고압선에 물고기가 걸리면서 발생한 불꽃이 마른 풀밭으로 떨어지면서 불이 번졌다는 게 소방당국의 설명입니다.애슈크로프트 소방서는 "물고기의 크기와 무더운 날씨를 고려할 때 지친 새가 결국 먹이를 떨어뜨린 것으로 추정된다"며 "아니면 새가 날것을 먹는 게 지겨워져 한 번쯤 (생선을) 구워보고 싶었을 수도 있다"고 농담을 덧붙였습니다.소방서는 이후 추가 글을 통해 "8월 1일 오후 4시 '용의자' 물수리가 체포돼 현재 조사를 위해 구금돼 있다"며 "판사는 이 용의자에 대해 심각한 도주 우려가 있다고 판단해 보석을 허가하지 않았다"고 알렸습니다.용의자가 실제 비행이 가능한 '새'라는 점에서 착안해 법률 용어인 '도주 우려'(flight risk)를 언어유희의 소재로 삼았습니다.(사진=애슈크로프트 소방서 제공, AFP, 연합뉴스)