구윤철, 취임 후 첫 한은 방문…"한은과 원팀으로 경제 대응"

▲ 이창용 한국은행 총재가 7일 서울 중구 한국은행에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 접견하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘(7일) 취임 후 처음으로 한국은행을 방문해 소통 의지를 밝혔습니다.구윤철 부총리는 한은과 '한국 경제를 위한 원팀'이 되겠다고 강조했습니다.이창용 한은 총재도 협력 의지를 표명하며 구 부총리가 주도한 한미 관세협상 결과를 긍정적으로 평가했습니다.구 부총리는 이날 오전 한은을 찾아 이 총재와 비공개 면담을 했습니다.지난 달 21일 취임한 뒤 첫 한은 방문입니다.구 부총리는 면담에 앞서 기자들과 만나 "한국 경제는 재도약을 통해 자존심을 회복할 수 있다고 생각한다"라며 "하지 않으면 안된다는 절박감을 가지고 한은 총재와 잘 협의하겠다"고 말했습니다.이 총재는 "부총리님이 우리나라 경제를 이끌고 구조조정을 하는데 한은이 싱크탱크로서 최대한 도와드리도록 협력할 것"이라고 말했습니다.미국 관세 협상과 관련해서는 "한국 입장에서 협상이 잘 돼서 8월 통화정책방향회의의 부담을 크게 덜었다"라며 "회의 전에 관세협상이 잘못되면 어려운 상황에 처할 것으로 생각했다"고 말했습니다.그러면서 "어려운 시기에 중요한 결과를 도출하셨다. 아직 끝난 문제가 아니니 앞으로 잘해주셨으면 한다"고 당부했습니다.구 부총리는 올해 국내총생산(GDP) 1% 성장 가능성을 묻는 말에 "최선을 다해서 성장률을 올리는 게 목표"라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)