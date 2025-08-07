KPGA 노조, 부당 해고 구제 신청 계획…KPGA, "정당한 징계 절차"

▲ KPGA 제2차 징계위원회 입구 모습.

한국프로골프협회(KPGA) 노동조합이 최근 해고 통보를 받은 직원들에 대해 노동위원회에 부당 해고 구제 신청을 할 계획이라고 밝혔습니다.KPGA 노조는 "지난 4일 열린 징계위원회 재심에서 직원 2명에 대한 해고 조치가 그대로 유지됐다"며 "보복성 징계를 강행해 조직 붕괴가 가속화하고 있다"고 주장했습니다.KPGA는 최근 고위 임원 A 씨의 직장 내 괴롭힘으로 인한 내부 문제가 외부로 불거졌습니다.A 씨의 직장 내 괴롭힘 사실이 지난해 연말 외부로 알려졌지만 KPGA는 A 씨에 대한 징계를 최근까지 보류해왔고, 오히려 A 씨에게 본 피해를 증언한 직원들을 대상으로 보복성 징계를 했다는 지적이 나왔습니다.KPGA 노조는 해고 통보를 받은 2명을 대상으로 재심을 요청했지만 4일 재심에서도 해고 조치는 그대로 유지됐습니다.KPGA는 지난달 말이 돼서야 A 씨를 해임했습니다.KPGA 노조는 "이번 조치는 회사가 가해자를 해임했지만 여전히 '직원들에게 업무상 문제가 있었기 때문에 욕설과 폭언이 불가피했다'는 가해자 논리를 뒷받침하는 것"이라고 재심 결과를 비판했습니다."복수의 법률 자문 결과 '(사측이) 나열한 징계 사유를 모두 따져봐도 일반적으로 경고나 견책으로 그칠 수준'이라고 한다"며 "직장 내 괴롭힘 행위 당사자가 강압적으로 받아낸 시말서를 징계 근거로 삼은 것 자체도 모순이고, 징계 시점과 사유, 절차, 양정 모두 상식에 어긋난다"고 강조했습니다.노조는 "노동위원회에 피해 직원들에 대한 부당 해고 구제 신청을 준비 중"이라고 밝혔습니다.한편 KPGA는 오늘 김원섭 회장 명의로 '최근 불거진 인사 문제 관련'이라는 입장문을 협회 인터넷 홈페이지에 게시했습니다.김원섭 회장은 "감정적 대응이나 특정 인물을 향한 보복성 조처를 한 바 없다"며 "이번 징계는 명백한 업무상 과실에 대한 정당한 징계 절차였다"고 노조 주장을 반박했습니다.김 회장은 또 "징계에 대한 재심 또한 정당한 절차에 따라 운영됐으며 이 과정을 보복으로 호도하는 행위는 명백한 허위 사실 유포이자 협회 업무를 심각하게 방해하는 행위"라고 주장했습니다.이어 "협회를 겨냥한 왜곡된 사실과 일방적 주장들이 쏟아지고 있다"며 "그 과정에서 협회 명예가 훼손되고 있기 때문에 더는 침묵하지 않겠다. 사실과 다른 내용에 대해 단호하게 바로 잡고, 협회 정당성과 원칙을 분명히 밝히겠다"고 강조했습니다.(사진=KPGA 노조 제공, 연합뉴스)