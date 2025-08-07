정청래, 노무현 묘역 참배하며 눈물…문재인에는 "남북 협력 복원"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 7일 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저에서 문 전 대통령을 예방, 기념촬영을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(7일) 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했습니다.정 대표는 문 전 대통령과 함께 내년 지방선거와 문재인 정부 시절 국정 운영 등과 관련해 약 한 시간가량 환담했습니다.문 전 대통령은 "이번에 처음으로 안정적으로 정권을 출범시켜서 여러 가지 개혁 과제들을 해낼 수 있을 것 같다"며 "당원과 대의원의 높은 지지를 받고 당선돼 축하한다. 잘해달라"고 당부했다고 권향엽 대변인은 전했습니다.문 전 대통령은 또 "내년 지방선거에 대해서도 국민의 기대가 높다. 지방선거까지 잘해주셨으면 좋겠다"며 "특히 부산·울산·경남에서 매우 고무적이다. 잘하면 대구·경북(TK) 지역에서도 변화가 있을 수 있겠다"고 강조했습니다.정 대표는 문 전 대통령에게 "지금까지 뵌 것 중에 가장 목소리가 크시다. 편하신 것 같다"고 말을 건넸습니다.그러면서 정 대표는 "국가보훈정책특위를 만들어 애국자를 기리는 보훈 사업을 잘하겠다"며 "민주주의와 평화는 경제 발전의 토대"라고 말했습니다.그는 "문재인 정부에선 대통령이 평양에 다녀오는 등 남북교류 협력을 했었는데, 지난 3년간 그 토양이 많이 무너진 것 같아 아쉽다"며 "그런 부분을 잘 복원해야 한다"고 덧붙였습니다.정 대표는 문 전 대통령에게 "대통령님 잘하겠습니다. 모를 때는 전화드리겠다"라고 하는 등 좌중이 유쾌한 분위기였다고 권 대변인은 전했습니다.이 자리에서는 조국혁신당 조국 전 대표의 사면·복권 관련 대화는 나오지 않았다고 권 대변인이 전했습니다.그는 "사면에 대한 일체 언급은 없었다. 정 대표와 문 전 대통령 모두 마찬가지"라며 "검찰, 언론개혁 등에 대한 얘기도 없었다"고 밝혔습니다.앞서 문 전 대통령은 이재명 대통령 측에 조국혁신당 조국 전 대표를 사면·복권해야 한다는 의견을 전한 바 있습니다.앞서 정 대표는 이날 오전 경남 김해 봉하마을의 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 이어 부인 권양숙 여사를 예방했습니다.정 대표는 노 전 대통령 비석인 너럭바위 앞에서 신발을 벗고 참배객 대표로 헌화하면서 상기된 표정으로 울먹였습니다.여러 차례 콧물을 훔치고는 잠시 눈을 감았다 뜨기도 했습니다.정 대표는 2002년 '노무현을 사랑하는 사람들의 모임'(노사모)에 가입해 현실 정치권에 발을 들인 뒤 참여정부에서 치른 17대 총선에서 첫 금배지를 달았습니다.정 대표는 권 여사를 예방한 자리에서 노사모 출신 정치인들이 지방의원 등으로 활약하고 있다는 근황을 전하면서, 과거 권 여사로부터 방송인 김어준 씨 등과 함께 선물 받은 대통령 기념 시계를 대화 소재로 삼기도 했습니다.정 대표가 "그때 그 시계를 아직도 차고 다니는데, 매년 5분씩 늦어져서 고쳤더니 2년 전부터 시계가 잘 맞는다"고 말하자, 권 여사는 "시간을 제때제때 맞춰서 일을 제대로 잘하라"고 덕담했다고 권 대변인은 전했습니다.정 대표는 이날 방명록에 "노무현 대통령님! 정청래입니다. 잘하겠습니다"라고 적었습니다.(사진=연합뉴스)