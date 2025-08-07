김건희특검 "윤 체포영장, 수감 고려해 적법 집행"…반발에 반박

▲ 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 윤석열 전 대통령의 체포에 실패한 뒤 경기도 의왕시 서울구치소를 나서고 있다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행 2차 시도에 대해 적법 절차임을 재차 강조했습니다.오정희 특검보는 오늘(7일) 오후 언론 브리핑에서 "오전 8시 25분쯤 서울구치소에서 피의자 윤석열에 대한 체포영장 집행을 지휘했으나 피의자가 완강히 거부했고 피의자의 부상 등이 우려된다는 현장 보고를 받고 9시 40분쯤 중단했다"고 설명했습니다.체포영장 집행에는 서울구치소 교정시설 기동순찰팀 요원을 포함한 교도관 10여 명이 투입된 것으로 전해졌습니다.오 특검보는 "최소한의 물리력을 사용했고, 부상 위험 보고에 중단했다"며 "현장에서 변호인이 면담하겠다고 해서 허용했다"고 밝혔습니다.그러면서 "오늘 변호인이 출입하지 못하는 곳에 들어와 있어서 그 경위를 확인 중"이라고 덧붙였습니다.오 특검보는 또 "집행과 관련해 법원이 적법하게 발부한 영장을 피의자 수감 상황까지 고려해서 집행한 상황이다. 적법하게 집행했다"고 강조했습니다.윤 전 대통령 측이 체포영장 집행 무산 이후 기자회견을 열고 "특검 수사팀이 무리하게 체포영장 집행을 시도했다"며 법적 책임을 묻겠다고 한 데 정면으로 반박한 겁니다.다만 오 특검보는 "불필요한 논란이 없도록 더 확인시켜드리지 않겠다"며 더 이상의 언급은 삼갔습니다.(사진=연합뉴스)