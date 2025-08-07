KLPGA 뜨거운 팬클럽 응원 받은 박성현, 2년 만에 67타

▲ 박성현의 티샷

긴 부진의 터널에 빠졌던 박성현이 팬들의 응원 속에 모처럼 신바람을 냈습니다.박성현은 오늘 제주도 서귀포시 사이프러스 골프&리조트 북·서 코스(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주 삼다수 마스터스(총상금 10억 원) 1라운드에서 5언더파 67타를 쳤습니다.심한 슬럼프에 허덕였던 박성현이 67타 이하 스코어를 낸 것은 2023년 10월 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 챔피언십 4라운드에서 66타를 친 이후 2년 만입니다.KLPGA 투어에서 67타 이하를 친 건 2018년 박세리 인비테이셔널 3라운드 67타 이후 거의 7년 만입니다.작년에 부상으로 LPGA 투어를 쉬고 올해 복귀했지만, 여전히 이렇다 할 성적을 내지 못한 박성현에게는 보약 같은 스코어 카드입니다.이날 박성현은 버디 7개를 잡아내며 한때 순위표 맨 윗줄까지 오를 만큼 샷과 퍼팅 모두 좋았습니다.10번 홀에서 시작한 박성현은 13번 홀(파4), 14번 홀(파5)에서 핀에 딱 붙은 샷으로 가볍게 버디를 뽑아내 기세를 올렸습니다.16번 홀(파4)에서 4ｍ 조금 넘는 버디 퍼트를 떨군 박성현은 17번 홀(파3), 18번 홀(파5)에서 홀 1ｍ 이내에 떨궈 쉽게 버디를 잡아내 3연속 버디 쇼를 펼쳤습니다.1번 홀(파4), 2번 홀(파4)에서도 버디 기회를 놓치지 않은 박성현은 그러나 4번 홀(파4), 7번 홀(파3)에서 아이언 샷을 왼쪽으로 당겨친 바람에 1타씩을 잃었습니다.박성현은 "제주도에 오기 전에 내륙에서 연습 라운드를 돌았는데, 그때 샷이 좋았다. 그게 그대로 이어진 것 같다"면서 "왼쪽으로 당겨친 두 차례 아이언 샷 실수 빼고는 전체적으로 매우 만족스러운 경기였다. 특히 퍼팅 감각이 아주 좋았다. 날씨도 크게 덥지 않아서 좋았다"고 말했습니다."막판 보기 2개가 아쉽다. 보기는 언제든 나올 수 있다지만 좋은 흐름을 타는 중에 나온 보기라 아쉽다"는 박성현은 "앞으로 남은 사흘이 훨씬 더 중요하다. 연습장에 가서 막판 아이언샷 실수가 내일은 나오지 않도록 점검하겠다"며 2라운드를 기약했습니다.박성현은 특히 이날 팬클럽 '남달라'의 응원에 고마움을 표시했습니다.열성적인 응원으로 유명한 '남달라' 회원들은 박성현이 좋은 샷을 날리거나 퍼트에 성공할 때마다 함성으로 응원했습니다.박성현은 "전반 끝날 때 팬들이 너무 흥분하셔서 거의 기절하실 뻔한 모습도 봤다"면서 "정말 오랜만에 큰 함성과 열기를 느꼈다. 그런 감정을 드릴 수 있어 감사했고, 이렇게 열띤 응원에 정말 감사하다"고 말했습니다.이다연과 이세희, 그리고 한아름이 똑같이 보기 없이 버디 8개를 뽑아내 오전에 티오프한 선수 가운데 가장 낮은 스코어를 적어냈습니다.노승희는 7언더파 65타를 때려 우승 경쟁에 합류할 발판을 만들었고, 지난 3일 오로라 월드 챔피언십에서 준우승했던 고지원은 6언더파 66타를 치는 상승세를 이어갔습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)