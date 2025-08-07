'반도체 100% 관세' 예고에도…TSMC 주가 급등

▲ 대미 투자 계획 발표하는 웨이저자 TSMC 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 대해 약 100%의 품목별 관세를 부과하겠다고 예고했지만, 한국과 타이완의 반도체 대장주들의 주가는 오히려 오름세를 보이고 있습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 열린 애플의 대미 시설투자 계획 발표 행사에서 "반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "만약 미국에 반도체 제조 공장을 건설한다면 부과되지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.시행 시기는 언급하지 않았습니다.타이완 증시에서 세계 최대 파운드리 업체인 타이완 TSMC 주가는 한국시간 오후 2시 25분 현재 전장 대비 4.89% 올랐습니다.타이완 당국이 TSMC는 100% 관세를 면제받는다고 밝혔기 때문입니다.류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원은 의회 브리핑에서 "미국에 공장을 보유한 TSMC는 (반도체 관세에서) 면제된다"고 말했습니다.같은 시간 타이완 증시의 자취안지수(TAIEX)도 2.40% 상승했습니다.TSMC가 이 지수의 약 40%를 차지합니다.앞서 지난 3월 TSMC는 미국 내 생산량을 늘리기 위해 1천억 달러를 추가 투자해 공장 등을 증설하겠다고 발표했습니다.기존 투자 계획 650억 달러에 추가되는 것으로, 최종적으로 미국 내 첨단 웨이퍼 제조 공장 6곳과 첨단 패키징 공장 2곳을 두겠다는 구상입니다.지난 4월엔 애리조나주에 미국 내 세 번째 공장을 착공했다.인공지능(AI) 칩 선두 주자인 미국 엔비디아도 칩 생산 대부분을 TSMC에 의존하고 있습니다.같은 시간 애플로부터 파운드리 수주를 발표한 삼성전자는 2.2% 상승했고 SK하이닉스도 1.26% 올랐습니다.반면 도쿄 증시의 반도체 관련주인 도쿄일렉트론 디바이스, 르네사스 일렉트로닉스, 어드반테스트는 각각 3% 안팎 하락했습니다.트럼프 대통령이 부과한 상호관세가 발효된 아시아 증시는 전반적으로 오름세를 보이고 있습니다.블룸버그 아시아 중대형주 지수는 0.72%, 일본 제외 아시아태평양 50개 주요 종목을 추종하는 MSCI APEX 50 지수는 1.74% 오른 상태입니다.(사진=연합뉴스)